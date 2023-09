CA Immobilien Anlagen AG est spécialisé dans le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - développement et vente d'actifs immobiliers : bureaux, entrepôts, etc. ; - gestion immobilière. A fin 2021, le portefeuille immobilier, d'une surface utile totale de 1 320 279 m2, s'élève, en valeur de marché, à 4 995,5 MEUR. La répartition géographique des revenus locatifs est la suivante : Autriche (11,7%), Allemagne (36,7%) et Europe (51,6%).

Secteur Développement et opérations immobilières