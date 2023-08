CAB Payments Holdings PLC - fournisseur de services de paiements transfrontaliers et de change - annonce que Merlin Midco Ltd détenait 40 % des droits de vote de CAB au 11 juillet. Elle ajoute que Merlin Midco détenait 45 % des droits de vote de CAB au 7 août. CAB a fait son entrée à la Bourse de Londres en juillet et a levé 333,1 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 286,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,5

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

