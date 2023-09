(Alliance News) - CAB Payments Holdings PLC a déclaré mercredi qu'elle avait enregistré "une nouvelle série de résultats record" et qu'elle était confiante dans l'avenir grâce à une croissance significative de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.

Le fournisseur de services de paiements transfrontaliers et de change interentreprises basé dans le Surrey, en Angleterre, est la plus grande société à être cotée sur le marché principal de Londres jusqu'à présent en 2023, avec une capitalisation boursière de plus de 850 millions de livres sterling lors de son introduction en bourse en juillet.

Mercredi, CAB Payments a annoncé un bénéfice avant impôt de 23,8 millions de livres sterling pour le premier semestre 2023, soit plus du double des 11,2 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente.

L'augmentation de la rentabilité s'explique par le fait que CAB Payments a enregistré un gain de change net de 48,2 millions de livres sterling au cours de la période, en forte hausse par rapport aux 26,7 millions de livres sterling de l'année précédente, et un gain de 4,6 millions de livres sterling sur les fonds du marché monétaire, contre un gain de seulement 501 000 livres sterling l'année précédente.

Les revenus nets d'intérêts de la CAB ont été multipliés, passant de 2,4 millions de livres sterling à 11 millions de livres sterling, ce qui a encore accru les bénéfices. La société a également enregistré un gain net de 1,1 million de GBP sur les actifs financiers obligatoirement détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat, contre une perte de 78 000 GBP l'année précédente.

"CAB Payments a réalisé de solides progrès au cours du premier semestre 2023, ce qui se traduit par une nouvelle série de résultats record et une croissance significative du chiffre d'affaires et du bénéfice. Nous progressons fortement par rapport à nos objectifs stratégiques, avec une expansion significative de notre réseau mondial, la signature de quelques nouveaux clients importants et un passage continu à notre canal numérique, EMPower Payments Gateway. C'est de très bon augure pour l'avenir", a déclaré le directeur général Bhairav Trivedi.

La CAB a déclaré que, bien qu'il soit encore tôt dans le second semestre de l'année, les transactions au cours du troisième trimestre ont jusqu'à présent retrouvé des niveaux plus normaux. Ces tendances positives, ainsi qu'un certain nombre d'initiatives déjà en cours, permettent à l'entreprise d'être confiante dans ses perspectives à court et à moyen terme.

"La dynamique de l'industrie continue de soutenir les fournisseurs spécialisés comme CAB Payments, et notre proposition unique et notre ensemble de points forts placent la société en bonne position pour fournir des rendements croissants aux actionnaires à l'avenir", a déclaré la société.

CAB Payments n'a pas déclaré de dividende mercredi. Toutefois, avant son introduction en bourse, elle a versé 5,6 millions de livres sterling aux actionnaires en avril et 5,7 millions de livres sterling en juin.

Les actions de la société étaient en hausse de 4,4 % à 274,00 pence mercredi après-midi à Londres, ce qui lui confère actuellement une capitalisation boursière de 696,4 millions de livres sterling. L'action est en baisse de 18% par rapport à son prix d'introduction en bourse de 335 pence.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.