CAB Payments Holdings plc est une société holding basée au Royaume-Uni pour la Crown Agents Bank. La société est active dans le domaine des paiements transfrontaliers interentreprises et des opérations de change, et se spécialise dans les marchés difficiles d'accès. Ses produits comprennent EMpower FX, EMpower Payments, EMpower Connect et EMpower Pensions. EMpower FX est une passerelle de paiement automatisée de bout en bout pour les paiements transfrontaliers vers les banques et les portefeuilles mobiles dans les marchés difficiles d'accès. EMpower Payments est une plateforme numérique pour les expositions quotidiennes aux devises étrangères. EMpower Connect est un compte unique qui répond aux besoins de paiements transfrontaliers et de change dans des centaines de devises. EMpower Pensions permet aux gestionnaires de fonds de tirer parti d'une combinaison de technologie et d'expérience bancaire spécialisée pour la fourniture holistique de la paie des pensions. Sa clientèle comprend des groupes bancaires, des banques et institutions financières locales des marchés émergents, des institutions financières non bancaires, des fintechs et des organisations internationales de développement.