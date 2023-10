(Alliance News) - Peel Hunt Ltd a mis en garde contre les pressions sur les coûts au cours de sa période intermédiaire, mais a prévu une croissance des revenus par rapport à l'année précédente, malgré le ralentissement des marchés financiers.

La banque d'investissement a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus pour la période de six mois se terminant le 30 septembre augmentent de 3,2 % par rapport à l'année précédente, atteignant les attentes du marché d'environ 42,4 millions de livres sterling.

Au cours de la période, Peel Hunt a déclaré avoir travaillé avec ses clients dans une période de "conditions de marché défavorables", qui a persisté depuis la fin de l'année 2021.

"Notre bilan solide assure la résilience financière du groupe et nous permet d'adopter une vision à long terme pour développer notre activité au profit de toutes nos parties prenantes", a déclaré la société.

Peel Hunt a souligné les progrès de sa branche Investment Banking, notant qu'elle a agi en tant que co-chef de file pour la société fintech CAB Payments Holdings PLC lors de son introduction en bourse et de la levée de fonds associée - qui, selon la société, a été la plus grande introduction en bourse au Royaume-Uni cette année.

Cependant, malgré la croissance du chiffre d'affaires de la banque d'investissement, elle a déclaré que l'activité globale des transactions est restée "modérée".

Dans les services d'exécution, qui comprennent les titres à revenu fixe, les transactions ont été "résistantes" malgré des volumes plus faibles.

Cependant, la société a noté que les coûts ont augmenté "globalement" en ligne avec l'inflation, malgré l'attention qu'elle a portée aux coûts au cours de la période. Elle a cité des hausses de coûts inflationnistes, notamment dans les coûts des fournisseurs de services et de la technologie, ainsi que l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur ses facilités de crédit. Elle a quelque peu atténué ce phénomène en réduisant sa dette de 6 millions de livres sterling en juin. La dette à long terme s'élève maintenant à 15 millions de livres sterling, soit la moitié de ce qu'elle était deux ans auparavant.

"Bien qu'il soit impossible de prévoir le moment exact de la reprise, des signes encourageants montrent que les hausses de taux d'intérêt permettent de maîtriser l'inflation et que nous approchons peut-être de la fin du cycle de resserrement actuel. Nous disposons d'un bilan solide et d'un capital réglementaire qui nous permettent d'affronter le reste de ce ralentissement cyclique et nous sommes bien placés pour tirer parti de la solidité de notre plate-forme et d'un équipement opérationnel considérable lorsque les conditions du marché se normaliseront", a déclaré Peel Hunt.

Les actions de Peel Hunt sont restées stables à 83,00 pence chacune à Londres lundi en fin de matinée.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.