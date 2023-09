Cabaletta Bio Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de thérapies à base de cellules T modifiées pour les maladies auto-immunes médiées par les cellules B. Les cellules T sont conçues pour se lier sélectivement et éliminer les cellules B qui produisent des auto-anticorps pathogènes, ou cellules B pathogènes, tout en épargnant les cellules B normales. Le principal produit candidat de la société, les cellules T CAAR, est conçu sur la base d'un récepteur d'antigène chimérique (CAR), et sa technologie de cellules T a été développée et est commercialisée pour le traitement des cancers des cellules B. La société a découvert et développé quatre produits candidats, y compris son produit candidat principal, pour traiter potentiellement les patients atteints de pemphigus vulgaire muqueux (mPV), et trois produits candidats supplémentaires qui ont démontré un engagement spécifique et sélectif de la cible in vitro. Ses produits en développement comprennent DSG3-CAART, DSG3/1-CAART, Musk-CAART et FVIII-CAART.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale