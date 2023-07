Repli de -15% des ventes semestrielles conformément aux anticipations

Fort développement aux Etats-Unis, avec une activité en croissance à deux chiffres, porté par le déploiement dans 14 magasins et un accueil favorable des nouveaux produits

Difficultés d'approvisionnement en composants progressivement résorbés au 1er semestre

Perspectives dynamiques pour le 2nd semestre 2023

Croissance à deux chiffres de l'activité au 2 nd semestre 2023 , portée par les lancements de nouveaux produits de la gamme Luxury Wireless Home Audio au 4 ème trimestre 2023 et par les premières livraisons pour une grande maison de luxe

, portée par les lancements de nouveaux produits de la gamme Luxury Wireless Home Audio au 4 trimestre 2023 et par les premières livraisons pour une grande maison de luxe Progression significative du taux de marge brute au 2nd semestre sous l'effet de ces nouveaux lancements et de difficultés d'approvisionnement désormais totalement résorbées (absence de surcoûts composants et coûts de transports normalisés)

Plouzané, le 26 juillet 2023 – 18h00 – Cabasse (Euronext Growth® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB), société française d'audio haute-fidélité de luxe, publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 (non audité) pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023.

Données consolidées en K€ (non auditées)

Normes françaises 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires du 1er semestre 4 721 4 012 -15%

Dans le sillage de la fin d'année 2022 et du 1er trimestre 2023, le 2ème trimestre 2023 a été marqué par un repli de -18% des ventes, à 1,8 M€.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 4,0 M€, en repli de -15%.

Comme attendu, le début de l'exercice a été pénalisé par des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques clés (amplificateurs et convertisseurs numérique-analogique), affectant principalement les nouveaux produits Luxury Audio sans-fil de la collection Classic Connected.

Alors que ces difficultés sont aujourd'hui totalement résorbées (absence de surcoûts composants désormais et coûts de transports normalisés), Cabasse a pâti d'un ralentissement des ventes dans le retail, sous l'effet d'une consommation un peu moins dynamique en Europe et en Asie et de la gestion précautionneuse des stocks en magasins.

Les États-Unis bénéficient en revanche d'une croissance importante, à deux chiffres sur la période, sous l'effet du déploiement des produits par le nouveau distributeur outre-Atlantique (14 magasins à date) et de l'accueil favorable des nouveautés de la collection Classic Connected auprès des Médias spécialisés.

PERSPECTIVES : CROISSANCE A DEUX CHIFFRES DE L'ACTIVITE AU 2ND SEMESTRE 2023 ET PROGRESSION SIGNIFICATIVE DE LA MARGE BRUTE

Fort du lancement de deux nouveaux produits majeurs, qui viendront élargir la plus large gamme du marché du Luxury Wireless Audio et des premières livraisons dans le cadre de l'accord avec une grande maison de luxe,

la 2nde moitié de l'exercice 2023 sera marquée par une croissance soutenue à deux chiffres du volume d'affaires de Cabasse, conforme aux ambitions de développement long terme de l'entreprise.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, Cabasse vise d'enregistrer une croissance à un chiffre de son activité par rapport à 2022 (rappel : 10,1 M€ de chiffre d'affaires annuel).

Au-delà de cette dynamique d'activité plus favorable au 2nd semestre, Cabasse confirme également viser une progression significative de son taux de marge brute au 2nd semestre et plus largement sur l'ensemble de l'exercice 2023 (rappel : 40,0% en 2022) sous l'effet de (i) la croissance continue de la gamme THE PEARL COLLECTION et du positionnement luxe et haut de gamme des dernières nouveautés de la collection Classic Connected, (ii) des lancements des deux nouveaux produits Luxury Wireless Audio et des premières livraisons pour une grande maison de luxe au 2nd semestre et (iii) de difficultés d'approvisionnement en composants clés résorbées et de coûts de transport désormais normalisés.

AGENDA FINANCIER 2023

Publication Date Résultats semestriels 2023 Lundi 25 septembre 2023 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 Lundi 30 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Lundi 5 février 2024 Résultats annuels 2023 Lundi 22 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À PROPOS DE CABASSE

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et

de la musique sans égal.

Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio. Avec le succès de cette gamme, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d'affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 10,1 M€ en 2022, soit une croissance annuelle moyenne de l'activité de +17% au cours des trois derniers exercices.

Cabasse est détenu à 42,27% par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.

Les actions Cabasse sont cotées sur Euronext Growth® à Paris sous le code ISIN FR001400DIY6 et le code mnémonique ALCAB. Le code ISIN FR001400DJD8 est un code ISIN secondaire créé afin d'identifier les bénéficiaires des BSA FIDÉLITÉ

à l'issue de la période de détention de 12 mois à compter de la date du règlement livraison des actions nouvelles relatives à l'augmentation de capital (soit le 5 décembre 2022).

Plus d'informations sur Cabasse.com .

