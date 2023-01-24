Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Cabasse
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALCAB   FR001400DIY6

CABASSE

(ALCAB)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  13:24:29 23/01/2023
9.048 EUR   +3.88%
01:10Cabasse : Document AMF CP. 2023DD881138
PU
09/01Cabasse : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022
AT
2022Première séance couperet de la semaine (mais pas la dernière)
ZB
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Cabasse : Document AMF CP. 2023DD881138

24/01/2023 | 01:10
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD881138

20 janvier 2023

FR001400DIY6 - DD154977

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

frederique Mousset, Directrice Marketing

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CABASSE S.A.

LEI : 96950014EAI5GHWEMV39

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 18 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Attribution gratuite d'actions

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001400DIY6

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 12 116.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 12 116.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 janvier 2023

COMMENTAIRES :

Valeur sous jacente unitaire des actions gratuites au jour de l'attribution = cours d'ouverture de la séance du 18.01.2023 = 8.80

euros

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Cabasse SA published this content on 23 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 January 2023 00:09:21 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur CABASSE
01:10Cabasse : Document AMF CP. 2023DD881138
PU
09/01Cabasse : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022
AT
2022Première séance couperet de la semaine (mais pas la dernière)
ZB
2022En Direct des Marchés : Stellantis, Airbus, Eiffage, Plastic Omniu..
ZB
2022Cabasse : émission d'obligations convertibles de 2.5 ME
CF
2022Cabasse : Cabasse réalise une émission d’obligations convertibles de 2,5 M EUR souscrite p..
AT
2022Cabasse : introduction en bourse sur Euronext Growth Paris
CF
2022Cabasse : succès de son introduction en Bourse
AO
2022Un atterrissage en douceur sans accroc ?
ZB
2022En Direct des Marchés : Sanofi, Saint-Gobain, Teleperformance, GTT..
ZB
Plus d'actualités
Données financières
CA 2022 31,5 M 34,3 M -
Résultat net 2022 -0,94 M -1,03 M -
Dette nette 2022 14,7 M 16,0 M -
PER 2022 -24,5x
Rendement 2022 -
Capitalisation 11,0 M 11,9 M -
VE / CA 2022 0,81x
VE / CA 2023 0,74x
Nbr Employés 31
Flottant -
Graphique CABASSE
Durée : Période :
Cabasse : Graphique analyse technique Cabasse | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CABASSE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 9,05 €
Objectif de cours Moyen 10,70 €
Ecart / Objectif Moyen 18,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alain Molinié Chairman & Chief Executive Officer
Frédéric Pont Chief Financial Officer, Director & Deputy CEO
Eric Lavigne Director & Technical Director
Geneviève Blanc Independent Director
Frédérique Mousset Director, Director-Marketing & Communiaion
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CABASSE3.81%11
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.4.60%46 259
WARNER MUSIC GROUP CORP.1.57%18 352
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.7.70%16 996
BOLLORÉ SE1.53%16 857
VIVENDI SE7.76%10 380