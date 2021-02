CABASSE : affichera un Ebitda largement positif en 2020

Au quatrième trimestre de son exercice 2020, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,8 millions d'euros, en progression de 9% à périmètre comparable. En intégrant l'impact de la cession des activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est en progression de 1%.



Le trimestre a notamment été marqué par des ventes records pour la division Cabasse Audio, à près de 3,5 millions d'euros en croissance de 30%, portées par le succès confirmé de l'enceinte connectée The Pearl Akoya et le lancement commercial réussi en fin d'année du nouveau caisson de basse actif connecté, The Pearl Sub.



Cabasse Group confirme l'amélioration de sa marge d'Ebitda, avec une progression significative de la rentabilité au second semestre 2020 par rapport au 1er semestre portée par un mix produit plus favorable au sein des divisions Cabasse Audio et Chacon & DIO Home, la cession des activités retail de lighting connecté déficitaires et la montée en puissance des synergies industrielles et commerciales pour l'ensemble du groupe.



Cette progression soutenue de la rentabilité au second semestre 2020, qui permettra au groupe d'afficher un Ebitda largement positif sur l'ensemble de l'exercice, sera accompagnée d'une solide génération de cash-flow.