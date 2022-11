Augmentation de capital d'un montant cible de 1,5 M€ avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public pouvant être porté à 1,7 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

Engagements de souscription reçus : 1,1 M€ [1], soit 75% de l'offre d'actions nouvelles sur la base du prix de l'offre, garantissant la réalisation de l'opération

Prix de souscription des actions nouvelles : 9,42 €

Période de souscription : du 17 novembre jusqu'au 30 novembre 2022 inclus pour l'Offre à prix ferme et jusqu'au 1 er décembre 2022 (12h) pour le Placement global

Éligibilité à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25% (IR-PME) , aux PEA et PEA PME-ETI et qualification Bpifrance Entreprise innovante[2]

Projet d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA FIDÉLITÉ ) à tous les actionnaires de Cabasse (sous condition d'une détention de 12 mois sans interruption des actions Cabasse à compter de la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital)

Plouzané, le 17 novembre 2022 – 7h00 – Cabasse, société française d'audio haute-fidélité de luxe et filiale de Cabasse Group (Euronext Growth® - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce le lancement d'une augmentation de capital à l'occasion de son introduction en Bourse en vue de l'inscription de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR001400DIY6 - mnémonique : ALCAB).

Concomitamment au projet de distribution exceptionnelle en nature aux actionnaires de Cabasse Group de 50,1% des actions composant le capital social de la filiale Cabasse annoncé le 17 octobre 2022 (lire ci-après), et à la demande d'inscription des actions de Cabasse sur le marché Euronext Growth® à Paris, Cabasse lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public.

Cette augmentation de capital vise à réaliser une levée de fonds d'un montant cible de 1,5 M€ (pouvant être porté à un maximum de 1,7 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension), dont une partie par conversion du compte courant d'actionnaire de Cabasse Group ne pouvant excéder 49,89% du montant brut de l'augmentation de capital, afin de financer, pour la partie de l'augmentation de capital ne résultant pas de la conversion du compte courant, le plan de croissance de la société sur le marché mondial du Luxury Wireless Home Audio.

Cette augmentation de capital est proposée au prix de 9,42 € par action nouvelle, prix identique à celui de la distribution en nature des actions de la filiale Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group, correspondant à la valeur comptable des titres Cabasse dans les comptes de Cabasse Group au 30 juin 2022, soit une valorisation de la société de 9,7 M€ (cette évaluation ayant par ailleurs fait l'objet d'une expertise indépendante).

Cabasse a reçu l'accord du Conseil d'administration d'Euronext Paris le 16 novembre 2022 sur le Document d'information établi par la société. Cette opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers et ne répond pas aux exigences d'une offre de financement participatif au sens du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Alain Molinié, Président-Directeur général de Cabasse, déclare :

« Marque française d'exception et pionnière en ingénierie acoustique et amplification depuis sa création en 1950, Cabasse est devenue au cours des dernières années une référence sur le marché de l'audio connecté de luxe grâce à la gamme THE PEARL COLLECTION, la collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché.

Notre ambition est de faire figurer Cabasse parmi les leaders mondiaux sur le segment Wireless (sans-fil) du marché du Luxury Home Audio. Pour atteindre cet objectif, nous entendons poursuivre le développement de notre gamme de produits Luxury Wireless Audio, récemment enrichie de deux nouveaux systèmes innovants de la nouvelle collection « Classique Connecté » : les enceintes sans-fil RIALTO et l'amplificateur connecté ABYSS. Nous allons également poursuivre l'accroissement de nos ventes à l'export, qui représentaient 38% de notre chiffre d'affaires en 2021 et 45% sur les neufs premiers mois de l'exercice 2022, afin de les porter à 80% de notre activité à terme.

Afin d'accélérer notre conquête sur le marché mondial du Luxury Wireless Home Audio, nous souhaitons profiter de cette introduction en Bourse pour renforcer les ressources financières de la société à travers une augmentation de capital par offre au public. Cette opération va également permettre d'ouvrir plus largement le capital de Cabasse à de nouveaux investisseurs, institutionnels et individuels. »

LA TRANSITION RÉUSSIE D'UN SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE L'ACOUSTIQUE VERS LES SYSTÈMES AUDIO CONNECTÉS HAUTE-FIDÉLITÉ

Entreprise créée par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs et systèmes home-cinéma) destinées aux passionnés de musique, fruit de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique.

Marque iconique dans l'univers de l'audio, Cabasse s'est toujours attaché à rechercher une parfaite restitution de la musique et des sons sans aucune altération, coloration ou distorsion. La société a déposé de nombreux brevets dans les technologies de l'acoustique, du traitement du signal et de la connectivité dans un seul et unique dessein : une signature sonore unique, dynamique, naturelle, spacieuse et précise.

Les ingénieurs R&D et acousticiens de Cabasse conçoivent les systèmes audio les plus avancés technologiquement pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants. Une offre très large d'enceintes, prestigieuses, classiques, Home-Cinéma ou encastrables permet de satisfaire tous les besoins. Équipées de hauts parleurs coaxiaux, fruits de l'innovation Cabasse, ces enceintes offrent une restitution de la musique sans égal pour toujours plus de plaisir d'écoute et d'émotions acoustiques. Aboutissement de plus de 70 ans d'innovation et de recherche de l'excellence, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL COLLECTION, la collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché.

SUCCÈS DE LA GAMME THE PEARL COLLECTION : +32% DE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 ET 2021

Acquis en 2014 par Cabasse Group, Cabasse a opéré une profonde transformation au cours des dernières années : innovations portées par les solutions logicielles de connectivité, process de design alliant esthétisme et performance acoustique. Cabasse s'appuie sur une base industrielle en Asie (Singapour) et sur un outil de production « Made in France », situé à Brest, pour les enceintes haut-de-gamme.

La société a également opéré une transformation commerciale avec une refonte de son réseau de distribution, en France au sein de magasins revendeurs spécialisés en audio haut-de-gamme et, depuis 2020, avec la signature de nouveaux contrats de distribution à l'international (Canada, Corée du Sud, États-Unis, Royaume-Uni, Australie).

Avec le succès de THE PEARL COLLECTION lancée en 2018, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d'affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 11,0 M€ en 2021 (+28% de croissance en 2020 et +36% en 2021). Grâce à la transformation menée et à cette activité soutenue, la marge d'EBITDA[3] s'est améliorée de -13% en 2019 à +5% en 2021.

AMBITION : FIGURER PARMI LES LEADERS MONDIAUX DU MARCHÉ DU LUXURY WIRELESS HOME AUDIO

Au sein du marché mondial du Luxury Home Audio (~1,1 Mds$ en 2020 et estimé à ~1,4 Mds$ en 2028[4]), Cabasse entend figurer parmi les leaders mondiaux sur le segment Wireless (connecté).

Concentrant environ 10% des ventes du marché du Luxury Home Audio en 2020 (soit environ ~100 M$), la part des équipements Wireless devrait avoisiner 35% à l'horizon 2028 (soit environ ~500 M$). En s'appuyant sur une gamme de solutions audio connectées de luxe et haute-résolution la plus large du marché (THE PEARL COLLECTION) et en poursuivant l'accroissement de ses parts de marché à l'export (38% de l'activité réalisée à l'international en 2021), Cabasse souhaite ainsi tirer parti de ce segment de marché en forte croissance.

Cette ambition est matérialisée à travers deux objectifs : une croissance annuelle moyenne supérieure à +15% sur la période 2021-2025 et une marge d'EBITDA normative de 15% à moyen terme.

Cette augmentation de capital permettra à la société de poursuivre les objectifs suivants :

Développement de la plus large gamme de produits du marché Luxury Wireless Home Audio grâce à la performance acoustique des produits Cabasse, leur design et leur technologie multi-room et multi-source, pour 63% du produit net des fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital ;

Développement du chiffre d'affaires à l'exportation de telle sorte qu'il représente à terme plus de 80% du chiffre d'affaires total de la société Cabasse, pour 37% du produit net des fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital.

L'ensemble des engagements de souscription reçus dans le cadre de l'émission représentent un montant total de 1 125 000 €[5], soit 75% de l'offre d'actions nouvelles sur la base du prix de l'offre, garantissant ainsi la réalisation de l'opération.

PROJET D'ATTRIBUTION GRATUITE DE BONS DE SOUSCRIPTION (BSA FIDÉLITÉ ) À L'ISSUE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AFIN DE FIDÉLISER LES FUTURS ACTIONNAIRES DE CABASSE

Tout actionnaire de Cabasse qui aurait conservé l'action Cabasse sans discontinuer durant 12 mois à compter de la date du règlement livraison des actions nouvelles relatives à l'augmentation de capital se verra remettre gratuitement 1 bon de souscription d'action (BSA FIDÉLITÉ ) pour 1 action Cabasse détenue.

10 BSA FIDÉLITÉ donneront droit, pendant une durée de trois ans, à la souscription de 1 action nouvelle ou existante de Cabasse au prix de 9,42 €, prix correspondant à la valorisation retenue dans le cadre de la distribution en nature des actions de la filiale Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group et au prix de l'offre dans le cadre de l'augmentation de capital.

RAPPEL DES PRINCIPALES MODALITÉS DU PROJET DE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL PAR LA DISTRIBUTION D'ACTIONS DE LA FILIALE CABASSE AUX ACTIONNAIRES DE CABASSE GROUP

Le Conseil d'administration de Cabasse Group propose à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale mixte convoquée le 21 novembre 2022, d'approuver une distribution exceptionnelle en nature de 50,1% des actions composant le capital social de sa filiale Cabasse, à concurrence d'une (1) action Cabasse reçue pour cinq (5) actions Cabasse Group détenues (lire le communiqué de presse Cabasse Group du 17 octobre 2022).

Cette distribution exceptionnelle en nature d'actions Cabasse ferait l'objet d'un détachement le 28 novembre 2022 et d'une mise en paiement le 30 novembre 2022.

Les actionnaires de Cabasse Group dont les actions auront fait l'objet d'un enregistrement comptable à leur nom à la date du 29 novembre 2022, à l'issue du jour de Bourse précédant la date de détachement (c'est-à-dire après prise en compte des ordres exécutés pendant la journée du 25 novembre 2022, quand bien même le règlement-livraison de ces ordres interviendrait le 29 novembre 2022) se verraient attribuer les actions Cabasse. Les actions auto-détenues par Cabasse Group ne seront pas éligibles à la distribution d'actions Cabasse.

La valeur des actions Cabasse qui seraient attribuées est évaluée à 9,42 € par action, soit une valorisation de la société de 9,7 M€ sur la base de la valeur comptable des titres de Cabasse dans les comptes de Cabasse Group au 30 juin 2022. Cette évaluation a par ailleurs fait l'objet d'une expertise indépendante.

Les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles. En conséquence, lorsque l'attribution à laquelle un actionnaire de Cabasse Group aurait droit par application de la parité retenue ne sera pas un nombre entier d'actions Cabasse, l'actionnaire recevra le nombre d'actions Cabasse immédiatement inférieur, complété par le versement d'une soulte en espèces.

Les actions Cabasse feront l'objet, simultanément à leur distribution, d'une inscription sur le système multilatéral de négociations Euronext Growth® à Paris.

Le régime fiscal de la distribution en nature est décrit dans le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale mixte, disponible sur le site internet de la Société (www.cabassegroup-bourse.com), rubrique Assemblées.

Les actionnaires de Cabasse Group sont invités à consulter le rapport du Conseil d'administration et son addendum détaillant les modalités de l'opération de distribution, mis à disposition sur le site internet de la Société (www.cabassegroup-bourse.com), rubrique Assemblées.

La participation de Cabasse Group au capital de Cabasse serait ainsi ramenée de 99,99% du capital social à 49,89% du capital social à l'issue de l'opération de distribution et avant la réalisation de l'augmentation de capital. Le solde du capital, à l'issue de l'opération de distribution et avant la réalisation de l'augmentation de capital, serait détenu par les actionnaires de référence[6] de Cabasse Group pour 11,9% et le flottant s'établirait à 38,2%.

L'avis de réunion pour l'assemblée générale mixte des actionnaires de Cabasse Group du 21 novembre 2022 paru au BALO le 17 octobre 2022, ainsi que l'avis de convocation paru au BALO le 2 novembre 2022, sont également disponibles sur le site Internet de la Société (www.cabassegroup-bourse.com), rubrique Assemblées.

PRINCIPALES MODALITÉS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH® À PARIS

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter au chapitre 3 « Facteurs de risques » de la Première partie du Document d'information et au chapitre 1 « Facteurs de risques liés à l'Offre et à l'inscription des actions sur le marché Euronext Growth® à Paris » de la Seconde partie du Document d'information.

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION

Société anonyme à Conseil d'administration de droit français au capital de 514 250 €, divisé en 1 028 500 actions de 0,50 € de nominal chacune, toutes de même catégorie.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

Marché : Euronext Growth® Paris – Compartiment « Offre au public »

Libellé : CABASSE – Code ISIN : FR001400DIY6 – Mnémonique : ALCAB

ICB Classification : 40203010 – Consumer : Electronics

PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES

9,42 € par action nouvelle (0,50 € de valeur nominale et 8,92 € de prime d'émission) à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription.

MODALITÉS DE L'OFFRE

Un nombre maximum de 159 236 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, pouvant être porté à un maximum de 183 121 actions nouvelles en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.

CLAUSE D'EXTENSION

En fonction de l'importance de la demande, le nombre initial d'actions nouvelles pourra, en accord avec le Chef de file, être augmenté de 15%, soit un maximum de 23 885 actions nouvelles sur la base du prix de l'offre soit 9,42 € par action.

PRODUIT BRUT DE L'OFFRE[7]

A titre indicatif, sur la base d'une émission de 159 236 actions nouvelles au prix de l'offre (9,42 € par action), le produit brut de l'émission d'actions nouvelles sera de 751 651,56 €, pouvant être porté à 974 999,82 € en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

STRUCTURE DE L'OFFRE

La diffusion des actions nouvelles sera réalisée dans le cadre d'une offre globale comprenant :

une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme (« OPF »), principalement destinée aux personnes physiques, étant précisé que : les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'actions offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes. Si la demande dans le cadre de l'OPF est inférieure à 10% des actions nouvelles, le solde non alloué dans le cadre de l'OPF sera offert dans le cadre du placement global.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

Plusieurs investisseurs institutionnels et particuliers ont fait part de leur intention de souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total de 370 K€ en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels.

Cabasse Group a fait part de son intention de souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total maximal de 750 K€, étant précisé que ce montant sera en tout état de cause limité à 49,89% du montant total des souscriptions reçues à la clôture de la période de souscription de l'Offre. Cet ordre sera libéré en numéraire par compensation de créance certaine, liquide et exigible sur la société et pourra être réduit dans le respect des principes d'allocation usuels.

Les membres du Conseil d'administration de Cabasse ont manifesté leur intention de souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total de 192,5 K€ en numéraire, étant précisé que ces ordres n'auront vocation à être servis qu'afin d'atteindre si nécessaire 75% du montant de l'émission initialement prévue et pourraient ainsi être réduits en totalité.

L'ensemble de ces engagements de souscription représentent 1 125 000 €, soit 75% de l'offre d'actions nouvelles sur la base du prix de l'offre de 9,42 €.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagements d'abstention de la société : 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'information.

Engagement de conservation de la société Cabasse Group et des dirigeants de Cabasse Group : 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des actions nouvelles dans le cadre de l'offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

CALENDRIER INDICATIF

16 novembre 2022 Conseil d'Euronext validant le projet d'inscription sur Euronext Growth® 17 novembre 2022 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre

Publication de l'avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'Offre à prix ferme (OPF) et du Placement global (PG) ainsi qu'à la distribution

Ouverture de l'OPF et du PG 21 novembre 2022 Assemblée générale mixte de Cabasse Group décidant de la distribution 28 novembre 2022 Ajustement de la valeur Cabasse Group

Détachement des actions Cabasse distribuées

Première cotation des actions de la Société 29 novembre 2022 Date d'arrêté des positions 30 novembre 2022 Règlement-livraison des actions Cabasse distribuées aux actionnaires de Cabasse Group

Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions sur Internet 1er décembre 2022 Inscription des actions existantes sur le marché Euronext Growth®

Début des négociations

Clôture du PG à 12 heures (heure de Paris)

Décision de l'exercice éventuel de la clause d'extension

Diffusé du communiqué de presse indiquant le résultat de l'OPF et du PG ainsi que le nombre définitif d'actions nouvelles et le résultat de l'offre

Avis d'Euronext Paris relatif aux résultats de l'OPF et du PG 5 décembre 2022 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPF et du PG 6 décembre 2022 Inscription des actions nouvelles sur le marché Euronext Growth® à Paris

ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF PEA ET PEA PME-ETI ET QUALIFICATION ENTREPRISE INNOVANTE

Cabasse annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA PME-ETI précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Cabasse peuvent pleinement être intégrées au sein des PEA PME-ETI, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Sous réserve de la réalisation de la distribution en nature des actions de la filiale Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group et de l'accord de Bpifrance, Cabasse sera par ailleurs labellisée Entreprise innovante par Bpifrance.

AUGMENTATION DE CAPITAL ÉLIGIBLE À LA RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE D'IMPÔT SUR LE REVENU DE 25%

Les versements au titre de la souscription directe au capital de Cabasse ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application de l'article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts.

Jusqu'au 31 décembre 2022, la réduction d'impôt est égale à 25% du montant des versements effectués au cours de l'année d'imposition.

Les versements effectués (au titre de la souscription à l'augmentation de capital de la société) sont retenus dans la limite annuelle globale de 50 000 € pour les personnes seules ou de 100 000 € pour les couples. La fraction des versements qui excède ces plafonds est reportable et permet la réduction d'impôt au titre des quatre années suivantes dans les mêmes limites. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable.

Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA PME-ETI ou dans un plan d'épargne salariale (plan d'épargne entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif).

Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d'impôt sur le revenu sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin d'apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable.

INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS

CHAMPEIL FIELDFISHER PWC MENON & ASSOCIES ACTUS Listing Sponsor et Chef de File Conseil juridique Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes Communication financière

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION

Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et ne répond pas aux exigences d'une offre de financement participatif au sens du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Cabasse a reçu l'accord du Conseil d'administration d'Euronext Paris le 16 novembre 2022 sur le Document d'information établi par la société. Des exemplaires du Document d'information sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la société (www.cabasse-bourse.com).

FACTEURS DE RISQUES

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter au chapitre 3 « Facteurs de risques » de la Première partie du Document d'information et au chapitre 1 « Facteurs de risques liés à l'Offre et à l'inscription des actions sur le marché Euronext Growth® à Paris » de la Seconde partie du Document d'information. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la société ou ses objectifs.

Par ailleurs, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Document d'information, pourraient voir le jour et avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.

Retrouvez toutes les informations relatives à l'introduction en Bourse de Cabasse sur

www.cabasse-bourse.com

À PROPOS DE CABASSE

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et

de la musique sans égal.

Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio. Avec le succès de cette gamme, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d'affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 11,0 M€ en 2021, soit une croissance annuelle moyenne de l'activité de +32% au cours des deux derniers exercices.

Depuis 2014, Cabasse est détenu par Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.

Plus d'informations sur Cabasse.com.

CABASSE

Alain Molinié

Président-Directeur général ACTUS

Relations investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS

Relations presse

Amaury Dugast

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de Cabasse. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que "penser", avoir pour objectif de", s'attendre à", "entendre", "estimer", "croire", "devoir", "pourrait", "souhaite" ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire.

Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par Cabasse. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liés notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire.

Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de Cabasse concernant, notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de Cabasse.

Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

Cabasse ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligations légale ou réglementaire qui leur serait applicable.

Cabasse opère dans un environnement concurrentiel en évolution rapide ; elles ne peuvent donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter leur activité, leur impact potentiel sur leur activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constituent une garantie de résultats réels.

[1] dont un montant total maximal de 750 K€ par Cabasse Group par compensation de créance, étant précisé que ce montant sera limité à 49,89% du montant total des souscriptions reçues à la clôture de la période de souscription, et un montant total de 192,5 K€ par les membres du Conseil d'administration de Cabasse qui n'auront vocation à être servis qu'afin d'atteindre si nécessaire 75% du montant de l'émission initialement prévue et pourront ainsi être réduits en totalité.

[2] sous réserve de la réalisation de la distribution en nature des actions de la filiale Cabasse aux actionnaires de Cabasse Group et de l'accord de Bpifrance.

[3] l'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt recherche (CIR).

[4] sources : Futuresource Consulting CY (2020), Cabasse.

[5] dont un montant total maximal de 750 K€ par Cabasse Group par compensation de créance, étant précisé que ce montant sera limité à 49,89% du montant total des souscriptions reçues à la clôture de la période de souscription, et un montant total de 192,5 K€ par les membres du Conseil d'administration de Cabasse qui n'auront vocation à être servis qu'afin d'atteindre si nécessaire 75% du montant de l'émission initialement prévue et pourraient ainsi être réduits en totalité.

[6] Fondateurs, Management, Administrateurs et Investisseurs historiques

[7] Cette présentation ne tient pas compte de la souscription à l'Offre par Cabasse Group, d'un montant maximum de 750 K€, étant donné que cette souscription sera libérée par compensation de créance certaine, liquide et exigible provenant de son compte courant d'actionnaire.

