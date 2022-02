Ventes records de la division Cabasse Audio à 11,0 M€, grâce au succès de la gamme THE PEARL et à la forte progression des ventes à l'export

Léger recul de la division Chacon & DIO Home (-5%) avec le repositionnement stratégique sur les solutions technologiques pour la Smart Home, représentant désormais près des deux tiers des ventes

Progression annuelle de +41% à périmètre comparable de la division logicielle Home & Technologies

Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2021 (clos le 31 décembre 2021).

Données consolidées en K€ - (non auditées) - Normes françaises 2020

12 mois publié 2020

12 mois retraité1 2021

12 mois Variation

(vs. 12 mois retraité1) Chiffre d'affaires 29 777 28 033 30 491 +9% Chacon & DIO Home 18 865 18 865 17 973 -5% Cabasse Audio 8 116 8 116 11 033 +36% Home & Technologies 2 796 1 052 1 485 +41%

1 Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe depuis cette date. Le chiffre d'affaires retraité exclut le chiffre d'affaires réalisé en 2020 sur ce périmètre cédé (1 744 K€).

Au 4ème trimestre 2021, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,1 M€, en augmentation de +3% par rapport au 4ème trimestre 2020. La cession des activités retail de lighting connecté, réalisée en septembre 2020, est sans impact sur la performance du 4ème trimestre.

Cabasse Group a pâti sur la fin de l'exercice de retards sur les approvisionnements et de tensions importantes sur les marchés des composants et des matières premières. La division Chacon & DIO Home a été la plus impactée par ces conditions de marché, ainsi que Cabasse Audio dans une moindre mesure. En dépit de ces difficultés, la fin de l'année a été marquée par des ventes trimestrielles records de la division Cabasse Audio (4,5 M€ au 4ème trimestre) en forte progression trimestrielle de +30% malgré un effet de base élevé (+30% de croissance pour cette division au 4ème trimestre 2020).

A l'issue de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires de Cabasse Group s'est élevé à 30,5 M€, en solide progression de +9% à périmètre comparable. Sur l'ensemble de l'exercice, la division Cabasse Audio a signé une croissance annuelle de +36% et a dépassé, pour la première fois, le seuil des 10 M€ de chiffre d'affaires (11,0 M€ de chiffre d'affaires 2021).

Activité par division

En 2021, la division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 18,0 M€ contre 18,7 M€ un an plus tôt, soit un léger repli de -5%.

Tout au long de l'année 2021, la division a opéré son repositionnement stratégique sur les gammes de produits technologiques innovants pour la Smart Home (domotique et appareillages). A l'issue de l'exercice, ces gammes représentaient près des deux tiers des ventes de la division contre 51% deux ans plus tôt au moment du rachat de la société Chacon. Il convient notamment de souligner la performance des solutions de Confort-Domotique (+16% de croissance annuelle) grâce au succès des prises électriques connectées et des appareillages connectés DIO, nouveau segment en forte croissance. Les solutions de Sécurité-Vidéo protection ont enregistré un repli annuel de -14% qui traduit une année de transition avec le renouvellement des gammes de caméras et systèmes de vidéo protection qui s'étalera en 2022.

Le poids croissant de ces gammes de produits dans le chiffre d'affaires porte l'amélioration des marges de la division, grâce aux innovations technologiques et à l'apport de la plateforme logicielle Smart Home Business Platform.

Pour sa part, le segment traditionnel des équipements électriques affiche une légère décroissance annuelle de -6%. L'arrêt des gammes de produits peu rentables (30% de l'activité de ce segment lors du rachat de la société Chacon) s'est achevé en 2021, ce qui contribuera également à l'accroissement des marges de la division Chacon & DIO Home au cours des prochains trimestres.

La division Cabasse Audio a enregistré des ventes records au 4ème trimestre 2021, avec un chiffre d'affaires trimestriel pour la première fois supérieur à 4 M€ (4,5 M€ de chiffre d'affaires en croissance de +30%). Sur l'ensemble de l'exercice, Cabasse Audio a signé un chiffre d'affaires de 11,0 M€, en progression de +36% et pour la première fois au-dessus de 10 M€.

Le succès de la gamme THE PEARL, la plus large gamme d'enceintes connectées High End du marché, a porté la croissance de la division tout au long de l'exercice. Au 4ème trimestre 2021, Cabasse a lancé deux nouveaux produits : THE PEARL PELEGRINA, un système connecté haute-fidélité luxueux, et THE PEARL KESHI, un système 2.1 connecté haute-fidélité d'enceintes ultra compactes.

L'année 2021 a également été marquée par une forte progression des ventes à l'export, sous l'effet des accords de distribution conclus au cours de l'année (États-Unis, Royaume-Uni, Corée du sud et Australie). L'export a ainsi représenté en 2021 plus du tiers des ventes de Cabasse Audio, contre moins de 30% un an plus tôt.

En fin d'année, Cabasse a annoncé la compatibilité AirPlay de toute la gamme THE PEARL. La mise à jour logicielle automatique a été déployée sur toutes les enceintes THE PEARL, représentant une offre complète de neuf systèmes haut de gamme, connectées à internet et utilisées partout dans le monde. Elle permet à l'ensemble des utilisateurs de visualiser leurs enceintes dans les interfaces AirPlay des produits Apple. Cabasse offre ainsi à tous les possesseurs de systèmes THE PEARL, la connectivité AirPlay2 et ce sans avoir à changer de système. Cette évolution renforce un peu plus le positionnement unique et l'avance technologique de Cabasse Group en matière de convergence entre les différentes plateformes, protocoles Wi-Fi et Audio connectée Haute-Résolution.

Toujours sur la fin de l'année, THE PEARL AKOYA, enceinte active connectée haute-résolution, a été élue “Product of the Year - Integrated system of the year“ (Produit de l'année - Système intégré de l'année) par le magazine américain “The Absolute Sound”, l'une des publications de référence dans l'univers de la Hifi aux Etats-Unis.

Sur le plan commercial, un nouveau flagship store Cabasse a été ouvert en janvier 2022, à Séoul (Corée du Sud), inauguré par Audiogallery, distributeur de la marque dans ce pays. Ce nouveau magasin de près de 150 m2, entièrement dédié à la marque, est doté de plusieurs espaces permettant aux clients de découvrir et d'écouter confortablement les enceintes de la gamme THE PEARL (dont la masterpiece THE PEARL PELEGRINA) dans des conditions personnalisées optimales.

La division Home & Technologies, qui commercialise les solutions de connectivité et la plateforme logicielle connectée et sécurisée Smart Home Business Platform, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 M€ en 2021, en croissance de +41% à périmètre comparable par rapport à 2020.

Confirmation de l'objectif d'amélioration de la rentabilité en 2021

En 2021, Cabasse Group a enregistré croissance dynamique de ses divisions Cabasse Audio et Home & Technologies, activités les plus margées du groupe, qui va contribuer à l'accroissement de la rentabilité.

Chacon & DIO Home a enregistré un léger recul de son chiffre d'affaires, conséquence à la fois des difficultés d'approvisionnement et du repositionnement stratégique sur les produits technologiques innovants pour la Smart Home à plus forte valeur ajoutée. Du fait de l'impact positif de ce repositionnement sur les taux de marge, les résultats de cette division seront toutefois en progression en 2022.

Fort de ces évolutions, et malgré l'impact du renchérissement des coûts du transport de fret en 2021, le groupe confirme ses objectifs annuels :

poursuite de la croissance du taux de marge brute ;

nouvelle amélioration de la marge d'EBITDA, en s'appuyant sur une structure de coûts fixes optimisée.

Les relais de croissance pour 2022 sont en place : nouvelle extension de la gamme THE PEARL pour Cabasse Audio (THE PEARL PELEGRINA et THE PEARL KESHI commercialisés depuis le 4ème trimestre 2021) et lancement de nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home (nouvelles caméras, nouvelle gamme domotique et systèmes de vidéoprotection innovants).

Cabasse Group réitère son ambition d'atteindre le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA à horizon 2022, sur la base d'un scénario, aujourd'hui engagé, de retour progressif à des niveaux normatifs des coûts du transport de fret.

Agenda financier 2022

Résultats annuels 2021 20 avril 2022 Chiffre d'affaires 1er trimestre 2022 10 mai 2022 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2022 25 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 26 septembre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 7 novembre 2022 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2022 2 février 2023 Résultats annuels 2022 19 avril 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 531 816

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Annexes – Chiffres d'affaires trimestriels

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 1er trimestre

2020 publié 1er trimestre

2020 retraité1 1er trimestre

2021 Variation

(vs. 1er trimestre 2020 retraité1) Chiffre d'affaires 6 452 5 973 7 279 +22% Chacon & DIO Home 4 399 4 399 4 650 +6% Cabasse Audio 1 534 1 534 2 572 +68% Home & Technologies 518 40 57 +45%

1 Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe depuis cette date. Le chiffre d'affaires retraité exclut le chiffre d'affaires réalisé au 1er trimestre 2020 sur ce périmètre cédé (478 K€).

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 2ème trimestre

2020 publié 2ème trimestre

2020 retraité1 2ème trimestre

2021 Variation

(vs. 2ème trimestre 2020 retraité1) Chiffre d'affaires 5 357 4 652 6 373 +37% Chacon & DIO Home 3 388 3 388 3 980 +17% Cabasse Audio 1 107 1 107 2 045 +85% Home & Technologies 862 157 349 +122%

1 Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe depuis cette date. Le chiffre d'affaires retraité exclut le chiffre d'affaires réalisé au 2ème trimestre 2020 sur ce périmètre cédé (705 K€).

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 3ème trimestre

2020 publié 3ème trimestre

2020 retraité1 3ème trimestre

2021 Variation

(vs. 3ème trimestre 2020 retraité1) Chiffre d'affaires 8 137 7 576 6 739 -11% Chacon & DIO Home 5 233 5 233 4 474 -15% Cabasse Audio 1 987 1 987 1 890 -5% Home & Technologies 916 356 376 +6%

1 Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe depuis cette date. Le chiffre d'affaires retraité exclut le chiffre d'affaires réalisé au 3ème trimestre 2020 sur ce périmètre cédé (560 K€).

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 4ème trimestre

2020 publié 4ème trimestre

2020 retraité1 4ème trimestre

2021 Variation

(vs. 4ème trimestre 2020 retraité1) Chiffre d'affaires 9 832 9 840 10 099 +3% Chacon & DIO Home 5 845 5 845 4 870 -17% Cabasse Audio 3 487 3 487 4 526 +30% Home & Technologies 499 508 703 +38%

1 Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe depuis cette date. Le chiffre d'affaires retraité exclut le chiffre d'affaires réalisé au 4ème trimestre 2020 sur ce périmètre cédé (retraitements de 8 K€).

© 2022 ActusNews