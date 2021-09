Cabasse Group : prises de profits après les résultats

Cabasse Group affiche l'un des replis les plus notables de la Bourse de Paris ce lundi, victime de prises de profits après la publication de résultats semestriels pourtant marqués par un retour à un bénéfice opérationnel.



A 11h45, le titre affiche une baisse de 3,4%, alors que le marché parisien progresse de 0,6%. Le titre affiche encore une hausse de 48,5% depuis le début de l'année, après avoir doublé de valeur sur l'année écoulée.



Le fabricant de matériel pour la maison intelligente a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé de 13,6 millions d'euros, en progression de 28% à périmètre comparable.



L'activité a été tirée par une hausse de 75% des ventes de sa branche Cabasse Audio qui continue de tirer parti du succès de la gamme d'enceintes connectées The Pearl et d'une progression de 105% à périmètre comparable pour sa division Home & Technologies, qui commercialise des solutions de connectivité et une plateforme logicielle connectée et sécurisée pour les industriels.



Au niveau du compte de résultat, Cabasse Group a enregistré un EBITDA positif de +300.000 euros, contre une perte opérationnelle de l'ordre de 300.000 euros un an plus tôt.



Malgré ces bonnes performances, les objectifs n'ont pas été relevés pour l'année 2021.



Invoquant les tensions conjoncturelles sur les marchés des composants, des matières premières et des transports, le groupe a confirme ses objectifs annuels, tablant sur une croissance 'dynamique' du chiffre d'affaires et une nouvelle amélioration de sa marge d'EBITDA.



