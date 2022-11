Cabasse Group : retour de la croissance, objectifs confirmés

Cabasse Group a confirmé hier soir ses objectifs annuels pour 2022 après avoir renoué avec la croissance son le troisième trimestre.



Le spécialiste des équipements pour la maison intelligente ('smart home') dit avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,9 millions d'euros sur le trimestre, en progression de 2% d'une année sur l'autre.



Le trimestre marque ainsi le retour à la croissance du groupe après une première partie d'exercice perturbée par les tensions mondiales en matière de transport de fret, qui ont retardé les approvisionnements sur certaines gammes de produits et composants.



C'est sa division Cabasse Audio qui a signé la croissance la plus dynamique, avec une progression des ventes de 25%, toujours portée par le succès de la gamme d'enceintes actives connectées haute-résolution 'The Pearl'.



Pour 2022, Cabasse confirme ses objectifs, à commencer par une amélioration du taux de marge brute et de la marge d'EBITDA due au retour progressif à des niveaux normatifs de coûts du transport de fret.



L'activité devrait également bénéficier du lancement de deux nouveaux produits au 4ème trimestre 2022: les enceintes 'Rialto', un système stéréo hi-fi connecté au format bibliothèque, et d'Abyss, un amplificateur connecté haute-résolution.



Cabasse Group - qui a pour projet de changer de dénomination sociale pour se rebaptiser 'Veom Group' - dit viser un niveau cible de 10% de marge d'EBITDA pour 2023.



A la Bourse de Paris, l'action était inchangée suite à cette publication, après avoir bondi de presque 5% dans le courant de la matinée.



