Cabasse soumet un projet de dividende exceptionnel à ses actionnaires

Cabasse Group, groupe européen de l'univers de la maison intelligente, annonce soumettre à ses actionnaires un projet de distribution exceptionnelle en nature de 50,1% des actions composant le capital social de sa filiale Cabasse, société française d'audio haute-fidélité de luxe, et une demande d'admission des actions de Cabasse sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'accord d'Euronext Paris sur le document d'information établi par la société Cabasse pour cette opération.



Le projet se base sur une parité de distribution : 1 action Cabasse d'une valeur comptable de 9,42 euros pour 5 actions Cabasse Group. Une demande d'inscription des actions Cabasse sur le marché Euronext Growth à Paris sera faite et il est proposé par ailleurs de changer la dénomination sociale de Cabasse Group en VEOM Group.



Alain Molinié, président-directeur général de Cabasse Group, déclare : " Huit ans après son intégration, fort de son savoir-faire historique en ingénierie acoustique et amplification enrichi par celui du Groupe en matière de logiciel et technologies de connectivité, Cabasse est désormais une référence sur le marché de l'audio connecté de luxe.



Cabasse jouit d'un positionnement tourné vers le luxe, avec une marque mythique concevant et fabriquant des solutions audio haute-fidélité haut de gamme distribuées par des réseaux et revendeurs spécialisés. Les marges d'Ebitda des principaux acteurs de ce marché se situent entre 10 et 20%.



Les objectifs du groupe sont de réaliser +15% de croissance annuelle moyenne sur la période 2021-2025 et 15% marge d'Ebitda à moyen terme.



Avec VEOM Group - nouvelle dénomination sociale proposée pour Cabasse Group -, se crée un véhicule pour accompagner le développement du marché du Smart living et l'évolution des modes de vie à travers les technologies pour la Smart Home.