n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1er juillet 2021, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise[1]. Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec Gilbert Dupont, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 50 000 € en espèces. À PROPOS DE CABASSE

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et

de la musique sans égal.

Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio. Avec le succès de cette gamme, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d'affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 11,0 M€ en 2021, soit une croissance annuelle moyenne de l'activité de +32% au cours des deux derniers exercices.

Depuis 2014, Cabasse est détenu par Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.

CABASSE

Alain Molinié

Président-Directeur général ACTUS

Relations investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS

Relations presse

Amaury Dugast

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr [1] Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes : suspension du contrat : dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée ; à l'initiative de l'émetteur dans certaines situations et en particulier si l'émetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions.

résiliation du contrat : par l'émetteur, à tout moment, sans préavis et sans indemnité aucune ; par l'animateur, avec un préavis de 30 jours ; le contrat est de plein droit résilié lorsque les parties ne peuvent, dans la situation prévue à l'article 10 (équilibre du compte de liquidité), se mettre d'accord sur les suites à donner au contrat ; par l'animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'animateur à Euronext Paris est résilié.



