Cable One, Inc. est un fournisseur entièrement intégré de services de données, de vidéo et de voix aux clients résidentiels et professionnels dans diverses régions géographiques des États-Unis, avec un accent particulier sur les services de données résidentiels et professionnels. Son portefeuille de marques offre aux clients résidentiels une gamme de services de connectivité et de divertissement, y compris des vitesses gigabit, une fidélité sans fil avancée (Wi-Fi) et de la vidéo. Ces services sont similaires à ceux proposés par les câblo-opérateurs, les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs de fibre optique, entre autres. Ses trois principales lignes de produits comprennent les données résidentielles, la vidéo résidentielle et les services aux entreprises. Sa ligne de produits comprend également des services vocaux résidentiels. Elle propose Sparklight TV, un service vidéo basé sur le protocole Internet (IPTV) qui permet aux clients disposant de son appli Sparklight TV de diffuser ses chaînes vidéo depuis le cloud. Elle fournit des services à plus de 1,1 million de clients résidentiels et professionnels sur environ 2,7 millions de foyers.

Secteur Services intégrés de télécommunications