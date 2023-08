Cable One, Inc. a annoncé l'élection de P. Robert Bartolo au conseil d'administration de la société le 18 août 2023. Son élection porte à neuf le nombre de membres du conseil d'administration de Cable One. M. Bartolo est actuellement président du conseil d'administration de Crown Castle Inc. Avant de rejoindre le conseil d'administration de Crown Castle, M. Bartolo a été vice-président du groupe T. Rowe Price, Inc. et gestionnaire de portefeuille au sein de la division des actions américaines de la société.

M. Bartolo a également été vice-président exécutif de l'U.S. Growth Stock Fund et président du comité consultatif d'investissement de ce fonds. M. Bartolo a également analysé et recommandé des sociétés dans le domaine des télécommunications, du câble et des industries connexes pour T. Rowe Price et a co-géré le Media and Telecom Fund. M. Bartolo est titulaire d'une licence en comptabilité de l'Université de Californie du Sud et d'un MBA en finance de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie ; il a également obtenu le titre de Chartered Financial Analyst.

Bartolo a également été nommé au comité d'audit du conseil d'administration.