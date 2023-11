Cabot Corporation est une entreprise mondiale de produits chimiques de spécialité et de matériaux de performance. La société opère à travers deux segments : Reinforcement Materials et Performance Chemicals. Le segment Reinforcement Materials regroupe les gammes de carbones de renforcement et de composites élastomères techniques. Les carbones de renforcement sont utilisés dans les pneus et les produits industriels. Le segment Performance Chemicals est organisé en deux activités : L'activité Additifs de performance et l'activité Solutions formulées. L'activité Additifs de performance regroupe ses gammes de carbones spéciaux, de matériaux pour batteries, d'oxydes métalliques fumés et d'aérogels, tandis que l'activité Solutions formulées regroupe ses gammes de composés spéciaux et de produits pour jet d'encre. Ses principaux produits sont le noir de carbone, les carbones spéciaux, les composites élastomères, les colorants pour jet d'encre, les mélanges-maîtres et les composés conducteurs, la silice pyrogénée et l'aérogel. La société possède également un parc solaire à Chiba qui produit jusqu'à 3 500 mégawattheures (MWh).

Secteur Chimie de spécialité