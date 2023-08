CACI International Inc (CACI) est une société de portefeuille. La société fournit une expertise et une technologie aux entreprises et aux clients de mission en soutien aux missions de sécurité nationale et à la modernisation/transformation du gouvernement. La société opère à travers deux segments : Domestic Operations et International Operations. Le segment des opérations nationales fournit de l'expertise et de la technologie principalement aux agences du gouvernement fédéral des États-Unis. Le segment des opérations internationales fournit une expertise et une technologie principalement à des clients gouvernementaux et commerciaux internationaux. Ses secteurs de marché comprennent les solutions numériques, le commandement, le contrôle, les communications, les ordinateurs, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (C4ISR), le cyberespace, les services d'ingénierie, les technologies de l'information d'entreprise (TI) et le soutien aux missions. Ses clients comprennent des agences et des départements du gouvernement des États-Unis, diverses agences gouvernementales étatiques et locales, des gouvernements étrangers et des entreprises commerciales.

Secteur Services et conseils en informatique