Cactus, Inc. est un fournisseur de solutions d'équipement. La société conçoit, fabrique, vend ou loue une gamme de technologies de contrôle de la pression et de tuyaux enroulables de haute technicité. Ses produits sont vendus et loués principalement pour les puits de pétrole et de gaz non conventionnels à terre. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Le secteur de la maîtrise de la pression et le secteur des conduites enroulables. Le secteur du contrôle de la pression est engagé dans la conception, la fabrication, la vente, l'installation et l'entretien des têtes de puits et des équipements de contrôle de la pression utilisés pendant les phases de forage, d'achèvement et de production des puits de pétrole et de gaz. Le segment Spoolable Technologies se consacre à la conception, à la fabrication, à la vente, à l'installation, au service et à la location associée de technologies de tuyauterie à terre utilisées pour la production, la collecte et le transport de pétrole, de gaz ou d'autres liquides. Les principaux produits de la société comprennent les systèmes de têtes de puits Cactus SafeDrill, FlexSteel, les têtes de puits conventionnelles et les produits de contrôle du débit.