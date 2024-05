Cactus, Inc. est une société holding. La société opère à travers deux segments. Le secteur du contrôle de la pression conçoit, fabrique, vend et loue une gamme de têtes de puits et d'équipements de contrôle de la pression sous la marque Cactus Wellhead. Les produits du segment sont vendus et loués principalement pour les puits de pétrole et de gaz non conventionnels à terre et sont utilisés pendant les phases de forage, d'achèvement et de production des puits de ses clients. En outre, elle fournit des services sur le terrain pour tous ses produits et des articles de location pour aider à l'installation, à la maintenance et à la manipulation de l'équipement. Le segment Spoolable Technologies conçoit, fabrique et vend sous la marque FlexSteel des tubes à emboîter et des accessoires d'extrémité associés. Ses clients utilisent ces produits principalement comme pipelines de production, de collecte et d'évacuation pour transporter du pétrole, du gaz ou d'autres liquides. En outre, il fournit des services sur le terrain et des articles de location pour aider ses clients à installer ces produits.

