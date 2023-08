Cactus, Inc. est engagée dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements de tête de puits et de contrôle de la pression. Les principaux produits de la société comprennent les systèmes de tête de puits Cactus SafeDrill, ainsi que les piles de fracturation, les systèmes Cactus SafeLink monobore, SafeClamp et SafeInject, les collecteurs à fermeture éclair et les arbres de production. Les systèmes de tête de puits Cactus SafeDrill utilisent une technologie qui permet aux techniciens de poser et de fixer les chaînes de tubage de manière plus sûre depuis le plancher de la plate-forme, réduisant ainsi la nécessité de descendre dans la cave. Ses systèmes SafeLink, SafeClamp et SafeInject sont utilisés pour le contrôle des puits et la gestion de la transmission des fluides de fracturation et des proppants pendant le processus de fracturation hydraulique. La société fournit également des services de terrain essentiels à la mission pour tous ses produits et articles de location, y compris des équipes de service 24 heures sur 24 pour aider à l'installation, à l'entretien, à la réparation et à la manipulation en toute sécurité de la tête de puits et des équipements de contrôle de la pression.