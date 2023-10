Cadence Capital Limited est une société d'investissement basée en Australie. La société investit principalement dans des titres cotés en Australie et à l'étranger. La société peut prendre des positions courtes et peut également négocier des produits dérivés à des fins de couverture. La société investit dans des secteurs tels que les matériaux de base, les biens de consommation cycliques, les communications, l'assurance, les biens de consommation cycliques, l'énergie, les services publics, la vente au détail, la technologie, les services financiers, les produits industriels et les banques. La société est engagée dans des activités d'investissement, y compris des liquidités et des instruments de capitaux propres. Elle continue d'être exposée aux actions et aux devises étrangères dans le cadre de son activité principale d'investissement dans des titres mondiaux cotés. La société est gérée par Cadence Asset Management Pty Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds