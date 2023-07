Cadence Design Systems, Inc. a annoncé la livraison de Cadence Joulesaa¢RTL Design Studio, une nouvelle solution qui fournit aux utilisateurs des informations exploitables pour accélérer le processus de conception et d'implémentation du niveau de transfert de registre (RTL). Les concepteurs frontaux peuvent accéder aux capacités d'analyse et de débogage de la conception numérique à partir d'un cockpit unique et unifié, permettant une conception RTL entièrement optimisée avant le transfert de l'implémentation. Avec cette solution, les utilisateurs pourront également tirer parti de l'IA générative pour l'exploration de la conception RTL et l'analyse des données avec le portefeuille d'IA de Cadenceacos.

Avec Joules RTL Design Studio, les utilisateurs peuvent réaliser des estimations physiques rapidement et avec précision, ce qui permet de multiplier la productivité par 5 et d'améliorer la qualité des résultats (QoR) de 25 % dans le RTL. Joules RTL Design Studio s'appuie sur la solution existante de Cadenceacos, Joules RTL Power Solution, et aborde tous les aspects de la conception physique en ajoutant une visibilité sur la puissance, les performances, la surface et l'encombrement (PPAC). En outre, le nouvel outil est doté d'un grand nombre de fonctionnalités et d'avantages qui améliorent la productivité : Un système d'assistant de débogage RTL intelligent unique en son genre : Il fournit des mesures PPAC précoces ainsi que des informations de débogage exploitables tout au long du cycle de conception, qu'il s'agisse de l'implémentation écologique, physique ou de la production. Les ingénieurs peuvent ainsi explorer les scénarios et les solutions potentielles afin de réduire le nombre d'itérations et d'améliorer les résultats de la conception.

Basé sur des moteurs éprouvés : Joules RTL Design Studio partage les mêmes moteurs de confiance que Innovusaa¢ Implementation System, Genusaa¢ Synthesis Solution, et Joulesaa¢ RTL Power Solution, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à toutes les fonctions d'analyse et d'exploration de la conception à partir d'une seule interface graphique pour un QoR optimal. Intégration puissante de l'IA : Joules RTL Design Studio est intégré à la solution d'IA générative, Cadence Cerebrusaa¢ Intelligent Chip Explorer, pour explorer les scénarios de l'espace de conception, tels que l'optimisation du plan de masse et les compromis entre la fréquence et la tension. De plus, la plateforme Cadence Joint Enterprise Data and AI (JedAI) permet d'analyser les tendances et les informations entre les différentes versions du RTL ou entre les générations de projets précédentes.

Intégration d'un vérificateur de charpie : Permet aux ingénieurs d'exécuter les vérificateurs de charpie de manière incrémentale pour éliminer les problèmes de données et de configuration en amont, réduisant ainsi les erreurs et le temps d'achèvement. Cockpit unifié : Fournit aux concepteurs RTL une expérience efficace et conviviale, offrant un retour d'information sur la conception physique, la localisation et la catégorisation des violations, l'analyse des goulets d'étranglement et la vérification croisée entre RTL, schéma et mise en page.