* LE PDG DE CADENCE DESIGN SYSTEMS, ANIRUDH DEVGAN, DÉCLARE QU'IL APPROFONDIRA SON PARTENARIAT AVEC NVIDIA ET L'ÉTENDRA AU SUPERCALCULATEUR MULTI-PHYSIQUE DU MILLÉNAIRE - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* CADENCE DESIGN SYSTEMS : 26 NOUVEAUX CLIENTS ET PLUS DE 110 CLIENTS RÉCURRENTS POUR LA GAMME DE MATÉRIEL, SELON LE PDG DE CADENCE DESIGN SYSTEMS
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CADENCE DESIGN SYSTEMS INDIQUE QUE LES PERSPECTIVES POUR LE PREMIER TRIMESTRE SUPPOSENT UN MIX DE REVENUS D'ENVIRON 14%.
* CADENCE DESIGN SYSTEMS S'ATTEND À CE QUE LES VENTES EN CHINE SOIENT STABLES OU LÉGÈREMENT EN BAISSE POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE
* CADENCE DESIGN SYSTEMS ANNONCE UNE EFFECTIF SUPPLÉMENTAIRE D'ENVIRON 1 000 PERSONNES EN 2024 Plus d'informations sur la société :