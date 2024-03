(Alliance News) - Cadence Minerals PLC a annoncé jeudi qu'elle avait augmenté son investissement dans le projet de minerai de fer Amapa au Brésil.

L'investissement total de l'investisseur en ressources minérales basé à Londres dans le projet à la fin du mois de septembre 2023 s'élevait à environ 12,1 millions USD, avec une participation au capital de 33%.

Au 28 mars, la société a investi 1,1 million USD supplémentaires et sa participation s'élève désormais à 34 %.

Le directeur général Kiran Morzaria a déclaré : "Au fur et à mesure que notre implication et notre engagement dans le projet Amapa augmentent, nous sommes de plus en plus enthousiastes et enthousiasmés par le potentiel et les promesses que la mine et l'infrastructure nouvellement remises en service sont prêtes à offrir. Avec des ressources minérales et des réserves de minerai robustes, associées à des projections financières solides, nous sommes prêts à débloquer une valeur substantielle, et l'augmentation de notre participation au capital reflète notre confiance dans le potentiel du projet."

Le projet est sur le point de faire l'objet d'une évaluation économique modifiée au niveau de l'étude de préfaisabilité, sur la base des résultats positifs des études publiées au début du mois.

Cette étude prévoit une réduction des dépenses d'investissement, une augmentation du taux de production et une éventuelle réduction des coûts d'exploitation.

Le projet Amapa s'est engagé à produire 67 % de minerai de fer et devrait atteindre un taux de production de 5,5 millions de tonnes par an.

Les actions de Cadence Minerals étaient en baisse de 1,7 % à 5,16 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

