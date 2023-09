Cadence Minerals Plc est une société d'investissement et de développement à un stade précoce dans le secteur des ressources minérales. Elle se concentre sur l'identification d'actifs sous-évalués, avec des avantages stratégiques qui permettent à ses actionnaires de bénéficier d'une croissance du capital. Ses projets comprennent Cinovec Lithium, la mine de minerai de fer d'Amapa, Sonora Lithium, les projets de lithium australiens et le projet de terres rares de Yangibana. Le projet Cinovec Lithium est situé à environ 100 kilomètres (km) au nord-ouest de Prague, à la frontière avec l'Allemagne, au cœur de l'Europe, avec un accès facile aux constructeurs automobiles et aux entreprises spécialisées dans le stockage de l'énergie. Le projet Amapa est situé à Amapa, dans le nord-est du Brésil. Le projet Sonora Lithium comprend deux propriétés de lithium, les concessions La Ventana et La Ventana 1, et les concessions El Sauz, El Sauz 1, El Sauz 2, Fleur et Fleur 1. Le projet Yangibana couvre environ 650 kilomètres carrés et comprend neuf concessions minières, deux licences de prospection et 19 licences d'exploration.

Secteur Métaux et minéraux précieux