Cadence Minerals Plc est une société d'investissement et de développement à un stade précoce dans le secteur des ressources minérales. Elle se concentre sur l'identification d'actifs sous-évalués, avec des avantages stratégiques qui permettent à ses actionnaires de bénéficier d'une croissance du capital. Ses projets comprennent European Metals Holding (projet Cinovec), Amapa Iron Ore Mine, Sonora Lithium et Evergreen Lithium. Le projet Cinovec est situé à 100 kilomètres (km) au nord-ouest de Prague, à la frontière avec l'Allemagne, au cœur de l'Europe, avec un accès facile aux constructeurs automobiles et aux entreprises impliquées dans le stockage de l'énergie. Le projet Amapa est situé à Amapa, dans le nord-est du Brésil. Le projet Sonora Lithium se compose de neuf concessions, dont La Ventana, La Ventana 1, El Sauz, El Sauz 1, El Sauz 2, Fleur, Fleur 1, The Buenavista et San Gabriel. Le projet Evergreen Lithium est situé en Australie occidentale et dans le Territoire du Nord, et son projet phare Bynoe Lithium comprend 231 kilomètres carrés (km2) de terrain.

Secteur Métaux et minéraux précieux