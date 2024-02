Cadogan Petroleum plc est une société basée au Royaume-Uni qui se consacre à l'exploration, au développement et à la production de pétrole et de gaz. La société détient des participations dans neuf licences d'exploration et de production de gaz conventionnel, de condensat et de pétrole dans l'est et l'ouest de l'Ukraine. Les actifs de la société sont situés dans deux des trois bassins d'hydrocarbures de l'Ukraine, le bassin Dniepr-Donets et le bassin des Carpates. La licence Zagoryanska couvre une superficie de 49,6 kilomètres carrés et se situe dans le bassin du Dniepr-Donets. La zone de licence de Pokrovskoe couvre 49,5 kilomètres carrés et est située dans le bassin du Dniepr-Donets. Pirkovskoe est adjacent à la licence Zagoryanska de la société. Cette licence d'exploration et d'évaluation couvre 71,6 kilomètres carrés. La licence d'exploration et de développement Bitlyanska couvre une superficie de 390 kilomètres carrés, appartenant à la zone de Krosno des Carpates pliées et comprend les zones Bitlya, Borynya et Vovchenska.