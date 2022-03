Bonyf fera son entrée jeudi à la Bourse de Paris

Zurich (awp) - La société liechtensteinoise Bonyf, spécialisée dans l'hygiène dentaire et buccale, va faire jeudi ses premiers pas à la Bourse de Paris. Grâce aux fonds levés, l'entreprise souhaite assurer son expansion à l'étranger et financer son activité de recherche et développement.

Dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO), Bonyf souhaite lever quelque 7 millions d'euros (7,2 millions de francs suisses) en cédant à un prix unitaire de 12 euros les 588'600 actions existantes de la holding belge Bonyf.

Jusqu'ici, le capital-actions de l'entreprise était détenu à 50,2% par le fondateur, président et patron de l'entreprise Jean-Pierre Bogaert et à 49,8% par son épouse Ginette Buyle. Il est prévu que d'autres membres de la direction deviennent actionnaires, précise le communiqué.

Les titres Bonyf seront négociés sur Euronext Access, décrit par l'opérateur de la Bourse de Paris comme une plateforme multilatérale de négociation dédiée aux PME et bénéficiant de critères d'admission allégés. Ce segment n'est pas soumis aux mêmes contraintes que les marchés financiers régulés par l'Union européenne.

Fondé en 1979 et basée à Vaduz, Bonyf déploie également des activités à Buchs, dans le canton de Saint-Gall. Le groupe commercialise des traitements et produits de soin pour les gencives et les cavités buccales ainsi que de la colle dentaire et des désinfectants pour appareils dentaires et orthodontiques.

En 2020, année marquée par l'éclatement de la pandémie de coronavirus, la société a généré un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros, raboté de plus d'un quart sur un an, selon la documentation fournie par Bonyf pour l'IPO. L'exercice écoulé a bouclé sur une perte de 70,2 millions, à comparer au bénéfice de 190 millions dégagé en 2019.

fr/ol