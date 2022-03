Coronavirus: Les écoles fermées à Shanghai sur fond de reprise épidémique

SHANGHAI (Reuters) - Les autorités de la mégalopole de Shanghai ont annoncé vendredi que les établissements scolaires de la ville seraient fermés à compter du 12 mars et jusqu'à nouvel ordre dans le cadre de mesures de prévention contre l'épidémie de COVID-19.

Les autorités municipales ont annoncé sur WeChat, le premier réseau social chinois, que les élèves des écoles primaires, des collèges et lycées passeraient en enseignement à distance et que les crèches et écoles maternelles seraient également fermées.

La ville est confrontée depuis quelques jours à une reprise épidémique, avec une progression du nombre de cas endogènes de contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2, pour la plupart asymptomatiques.

(Reportage Brenda Goh, version française Myriam Rivet, édité par Tangi Salaün)