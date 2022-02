CAE : AIR BUSAN se dote du système de formation CAE assisté par l'IA

CAE annonce au salon aéronautique de Singapour 2022 qu'AIR BUSAN a adopté avec succès le système CAE Rise™ pour ses activités de formation au pilotage. AIR BUSAN devient ainsi la première compagnie aérienne en Corée à tirer parti du système de formation innovateur de CAE qui repose sur les mégadonnées.

« Cet accord constitue la prochaine étape de renforcement de la sécurité à AIR BUSAN qui accède ainsi a une formation de renommée mondiale et à une technologie avancée », a déclaré Jung Chang Jae, vice-président, Opérations, AIR BUSAN. « En exploitant les mégadonnées, AIR BUSAN sera désormais en mesure d'appliquer les normes de formation au vol les plus strictes pour accompagner ses pilotes. Grâce à CAE Rise™, les temps de réaction des pilotes, par exemple lors du freinage au moment de la procédure d'atterrissage, peuvent être surveillés et évalués pour améliorer la qualité de la formation. »

« AIR BUSAN et CAE sont partenaires depuis près d'une décennie et nous sommes ravis de doter leur flotte d'Airbus A320 du système de formation CAE Rise™ », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. « Grâce à CAE Rise™, AIR BUSAN peut désormais exploiter la puissance de l'analyse des mégadonnées pour former les pilotes les plus sûrs, tout en tirant parti de renseignements pour adapter et améliorer continuellement les programmes de formation de ses pilotes. »

CAE Rise™, grâce à des renseignements en temps réel et à des évaluations normalisées, offre une formation axée sur les données qui surveille certaines manœuvres et procédures de vol effectuées par les pilotes afin de fournir des données basées sur des mesures aux instructeurs en temps réel lors des formations sur simulateur. En outre, les séances de débriefing des instructeurs et des pilotes gagnent en qualité par le biais de données objectives.

Le partenariat entre AIR BUSAN et CAE remonte à 2013. Depuis lors, le personnel d'AIR BUSAN s'entraîne exclusivement au centre de formation de CAE en Corée.