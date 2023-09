CAE et Air Transat ont annoncé aujourd'hui le lancement de l'Académie Ascension, un nouveau programme de formation des élèves-pilotes qui permet à la compagnie aérienne de constituer un bassin de pilotes qualifié.es formé.es selon les normes les plus élevées. Le programme Académie Ascension offre aux aspirant.es pilotes une voie pour obtenir leur licence, leurs « ailes », à l'école de pilotage de CAE et la possibilité d'amorcer leur carrière en tant que copilote après avoir obtenu leur qualification de type avec Air Transat. Les candidatures sont maintenant acceptées pour la formation qui commencera en février 2024.

« L'Académie Ascension est un nouveau programme visant à préparer la prochaine génération de pilotes chez Air Transat. Ce programme nous permettra de recruter et de former des pilotes en prévision des besoins qui seront grandissants au cours des prochaines années. L'un des avantages de l'Académie Ascension est que nous accueillerons au sein de l'équipe des pilotes formé.es selon nos normes rigoureuses et possédant les connaissances et les compétences spécialisées nécessaires pour exploiter la flotte d'Air Transat. Notre forte culture d'entreprise et l'expérience employé positive attireront certainement plusieurs candidat.es », a déclaré Marc Gilbert, vice-président, Opérations aériennes à Air Transat.

« Nous sommes ravi.es de lancer le programme Académie Ascension avec Air Transat et de nous associer à une importante compagnie aérienne canadienne dans le cadre d'une approche de formation proactive visant à répondre à la demande future en pilotes », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. « CAE prévoit que nous aurons besoin de 63 000 nouveaux pilotes commerciaux en Amérique du Nord au cours des dix prochaines années[1], et les programmes d'élèves-pilotes comme l'Académie Ascension seront essentiels pour attirer les talents nécessaires pour que l'industrie continue de voler. Le programme Académie Ascension permettra non seulement à Air Transat de disposer d'un bassin constant de pilotes qualifié.es, mais il établira également un parcours clair pour ceux et celles qui aspirent à une carrière passionnante dans le poste de pilotage ».

Les personnes candidates retenues à l'issue de l'entrevue seront admises au programme Académie Ascension et recevront une lettre d'embauche conditionnelle d'Air Transat pour un poste de copilote. Une fois leur formation et leur qualification de type terminées, les personnes diplômées du programme Académie Ascension deviendront des copilotes pleinement qualifiés d'Air Transat et piloteront des avions Airbus à la fine pointe de la technologie dans l'ensemble du réseau mondial de la compagnie aérienne, y compris vers des destinations transfrontalières et transatlantiques internationales à partir de ses aéroports de Montréal (YUL) et de Toronto (YYZ). L'Académie Ascension représente une occasion unique pour les Canadiennes et Canadiens de réaliser leur rêve de devenir pilote.

Le programme Ascension offre une structure et un soutien aux élèves-pilotes tout au long de leur parcours, de la salle de classe au poste de pilotage, avec une équipe d'instructeur.rices et de pilotes de CAE et d'Air Transat qui assurent un mentorat à chaque étape.

Pour en savoir plus sur le programme Académie Ascension et pour poser votre candidature, veuillez consulter ce site.

Une photo est disponible au Centre multimédia de CAE.

[1] Source: Rapport Prévision des talents en aviation de CAE - édition 2023