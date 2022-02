CAE : CEBU Pacific Air s'associe à CAE et The LOSA Collaborative pour mettre en œuvre un nouveau programme de collecte de données afin de renforcer la sécurité aérienne

CAE a annoncé aujourd'hui au salon aéronautique de Singapour 2022 que Cebu Pacific Air (CEBU) est la première compagnie aérienne cliente à s'inscrire à son nouveau service intégré de données qui, pour la première fois, inclut des données issues des Audits de sécurité en service de ligne (LOSA). Grâce à son contrat de service exclusif avec The LOSA Collaborative, CAE contribuera à la mise en œuvre du programme LOSA de CEBU, y compris à la planification, à la collecte de données et aux comptes rendus. Pour les données sur la formation des pilotes, CEBU tirera parti de CAE Rise™, un système d'entraînement fondé sur les données et alimenté par l'IA, pour recueillir des données provenant des séances de formation des pilotes.

Dans le cadre de cet accord, CAE fournira des recommandations sur la conception des programmes d'entraînement des pilotes à partir des données collectées sur les vols de ligne et les séances de formation sur simulateur de vol. La combinaison des renseignements et des données dépersonnalisées issues des vols de ligne et des séances d'entraînement des pilotes permettra de concevoir un système de gestion intégrée de la sécurité pour renforcer la sécurité aérienne et l'efficacité de la formation des pilotes de CEBU.

« Nous bouclons la boucle de l'entraînement des pilotes grâce à notre nouveau programme LOSA et à CAE Rise™. Le rapprochement des données de formation avec le programme LOSA nous fournira des renseignements uniques qui nous permettront d'évaluer l'efficacité de nos formations et de faire preuve de davantage de proactivité », a déclaré Mike Szucs, conseiller exécutif en chef de Cebu Pacific Air. « Nous nous engageons au perfectionnement continu des pilotes de Cebu, et nous sommes heureux de nous associer à CAE pour soutenir nos activités au moyen des plus récentes innovations et des plus récents outils. Le programme LOSA associé à CAE Rise™ nous permettra de mieux évaluer les compétences des pilotes, d'élaborer des programmes d'entraînement sur mesure et d'offrir le plus haut niveau de sécurité. »

« Notre nouvelle offre de services de données intégrées est conçue pour soutenir la formation fondée sur les faits grâce à des renseignements complets. Notre approche unique permettra à Cebu de collecter, d'évaluer et de comparer efficacement ses données opérationnelles et de formation », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. « Nous continuons à innover et à faire évoluer nos solutions numériques et nous sommes ravis de nous associer à des compagnies aériennes avant-gardistes pour façonner l'avenir de la formation des pilotes. Nous souhaitons la bienvenue à Cebu dans la famille des exploitants de CAE Rise™, et nous sommes ravis de travailler avec cette compagnie aérienne pour améliorer l'entraînement des pilotes et renforcer la sécurité aérienne. »