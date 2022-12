CAE : Emirates-CAE Flight Training célèbre son 20e anniversaire avec un nouveau FFS Global 6500 à Dubaï

À propos d'Emirates

Emirates est la plus grande compagnie aérienne internationale du monde et l'une des marques les plus reconnues au niveau mondial. Basée à Dubaï, la compagnie aérienne dessert 140 villes sur six continents avec sa flotte d'Airbus A380 et de Boeing 777 modernes et spacieux.

Depuis sa création en 1985, Emirates a mis la barre très haut, comptant sur des innovations et des investissements continus dans les produits et les services - à bord et au sol. Elle emploie 50 000 personnes issues de plus de 160 pays.