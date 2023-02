CAE : Frontier Airlines choisit CAE pour son logiciel de nouvelle génération axé sur les opérations aériennes

CAE a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente de 10 ans pour équiper Frontier Airlines (NASDAQ : ULCC) avec ses solutions de nouvelle génération axées sur les opérations aériennes. Avec la mise en œuvre qui devrait commencer plus tard cette année, les solutions infonuagiques de contrôle des opérations, de gestion des équipages et de gestion des vols de CAE soutiendront Frontier avec les logiciels de gestion des opérations les plus récents et les plus riches en fonctionnalités disponibles aujourd'hui.

Frontier Airlines devient la plus récente compagnie aérienne en Amérique du Nord à évoluer vers la gamme de solutions de nouvelle génération de CAE - la première depuis l'acquisition de la division AirCentre de Sabre en février 2022. Les solutions de CAE permettront à Frontier de tirer profit des dernières technologies disponibles, en améliorant considérablement le rendement par rapport aux logiciels existants en ce qui a trait à l'optimisation des plans de vol, à l'utilisation des aéronefs, à la communication avec les équipages et à la mobilisation de ceux-ci.

« Nous sommes ravis de nous associer à CAE et de commencer à intégrer les dernières versions de sa solution logicielle complète de pointe », a déclaré Brad Lambert, vice-président, Opérations aériennes, Frontier Airlines. « Comme nous avons pu le constater dans notre secteur au cours des dernières années, la mise à jour des logiciels principaux de gestion est impérative pour optimiser les opérations aériennes, cerner les efficacités en matière de planification des vols et gérer plus rapidement les perturbations et la récupération. »

« Nous sommes fiers que Frontier Airlines prolonge son partenariat avec CAE et devienne notre plus récent client à bénéficier de nos solutions d'opérations aériennes de nouvelle génération », a déclaré Pascal Grenier, vice-président principal, Services aériens et Exploitation mondiale, CAE. « Frontier se positionne pour une réussite opérationnelle à long terme, avec les plus récentes solutions de CAE qui modernisent ses opérations pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et mieux gérer les perturbations. Nos solutions évoluent et s'améliorent constamment grâce à des clients avant-gardistes et innovateurs comme Frontier. »

En plus de l'investissement engagé et soutenu dans ses solutions, Frontier bénéficiera du modèle de prestation de services robuste de CAE, de sa vaste expérience dans le déploiement de logiciels critiques dans des environnements opérationnels complexes nécessitant des intégrations de systèmes compliquées, et d'un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par an.