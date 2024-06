En plus de servir à la formation initiale et à la qualification de type, ce FFS sera également utilisé pour la formation périodique deux fois par an que les pilotes doivent suivre, afin de rester à jour dans leurs compétences et leurs connaissances.

Ce FFS de dernière génération est conçu pour reproduire les caractéristiques et les systèmes de vol de l'Airbus A320. Soutenu par des systèmes visuels haute-fidélité, un poste de pilotage immersif et une dynamique réaliste de vol, le simulateur servira d'outil de formation essentiel pour les pilotes, qui seront bien préparés à utiliser ce nouvel avion de manière sécuritaire et efficace.

« L'acquisition de ce simulateur de vol Airbus A320 est une étape importante dans notre partenariat avec Icelandair, et nous sommes heureux à l'idée de soutenir la formation de leurs pilotes en prévision de l'arrivée de l'A321 dans leur flotte », a déclaré Michel Azar-Hmouda, président de la division Aviation commerciale à CAE. « La technologie avancée de ce nouveau simulateur donnera aux pilotes les compétences et la confiance nécessaires pour piloter un A321 en toute sécurité et offrir l'expérience client qui fait également la réputation d'Icelandair. »

« Nous sommes ravis d'annoncer notre nouveau contrat avec CAE et de poursuivre notre collaboration fructueuse », a déclaré Sylvia Kristin Olafsdottir, chef de l'exploitation d'Icelandair. « Ce nouveau simulateur nous permettra de continuer à offrir une formation de renommée mondiale en Islande. Nous bénéficierons ainsi de la flexibilité et de l'agilité nécessaires pour étendre notre réseau de liaisons, proposer de nouvelles destinations et augmenter notre bassin de pilotes en conséquence. L'Islande, nation insulaire, dépend fortement du transport aérien. En tant que principale compagnie aérienne, nous reconnaissons l'importance de disposer de telles installations dans le pays pour fournir une formation de premier ordre aux pilotes. »

À PROPOS D'ICELANDAIR Avec un vaste réseau de destinations, Icelandair utilise l'emplacement géographique unique de l'Islande comme plaque tournante à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Le transporteur offre des vols directs vers plus de 50 destinations. En plus du réseau de destinations internationales, Icelandair exploite un réseau à l'intérieur de l'Islande, l'affrètement de passagers et la logistique ainsi que des services de consultation et de location d'avions. Depuis sa fondation en 1937, Icelandair a élargi de façon constante son réseau de destinations et, en 2023, a transporté 4,3 millions de passagers vers 55 destinations en Europe et en Amérique du Nord. Le transporteur emploie environ 3 600 employés à temps plein et génère des revenus totalisant 1,5 milliard $ US. Contact - Icelandair : Gudni Sigurdsson, gestionnaire, Communications, [email protected]

À PROPOS DE LA FORMATION POUR L'AVIATION CIVILE DE CAE CAE - Aviation civile élève et fait progresser la performance humaine en fournissant des solutions de formation holistiques et immersives aux professionnels de l'aviation commerciale et d'affaires. Que ce soit pour les pilotes, les techniciens de maintenance, le personnel de cabine ou les contrôleurs aériens, nous contribuons à maintenir les avions dans le ciel en fournissant des professionnels exceptionnellement formés, prêts à relever tous les défis en toute sécurité. Nous exploitons plus de 70 installations sur cinq continents et formons chaque année plus de 135 000 professionnels du monde des affaires et du commerce.

À PROPOS DE CAE CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus. Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX24.

