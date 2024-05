CAE Inc. est une entreprise technologique. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Aviation civile et Défense et sécurité. Le secteur de la formation pour l'aviation civile fournit des solutions de formation complètes pour le personnel de vol, de cabine, de maintenance et au sol de l'aviation commerciale, d'affaires et d'hélicoptère, une gamme complète de dispositifs de formation au vol, des services de formation ab initio des pilotes et d'approvisionnement des équipages, ainsi que des solutions pour les opérations de vol des aéronefs. Elle gère environ 324 simulateurs de vol. Ses systèmes de formation comprennent CAE Real-time Insights and Standardized Evaluations (CAE Rise), qui améliore la formation grâce à l'intégration dans la formation de données inexploitées sur les vols et les simulateurs. Le secteur Défense et sécurité fournit des solutions de formation et de simulation indépendantes de la plate-forme, préparant les forces de défense et de sécurité mondiales à la mission qui les attend. En plus des solutions livrées sur les sites des clients, il fournit une formation complète dans ses centres de formation mondiaux CAE.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense