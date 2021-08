CAE : La U.S. Air Force choisit CAE USA pour entraîner ses contrôleurs de combat

CAE a annoncé aujourd'hui que la U.S. Air Force a récemment confié à CAE USA la conception et le déploiement de nouveaux simulateurs de Joint Terminal Control Training Rehearsal System (système de répétition d'entraînement sur le contrôle interarmées - JTC TRS) ainsi que la mise à niveau des systèmes existants vers une configuration commune à l'ensemble du U.S. Department of Defense.

Le JTC TRS est un système de simulation essentiel à la mission, utilisé pour entraîner les nouveaux opérateurs de contrôleur interarmées (CIFA) dans des scénarios réels comme le contrôle d'un aéronef et le déploiement d'armes contre des cibles au sol désignées. Ce contrat fusionne désormais le JTC TRS et le Joint Theater Air-Ground Simulation System (système de simulation air-sol interarmées au niveau du théâtre - JTAGSS) en un seul programme qui fournira un entraînement complet aux opérateurs de CIFA. CAE USA concevra un système entièrement immersif qui permet au personnel qualifié à utiliser les CIFA de s'entraîner à des missions complexes dans un environnement simulé et contrôlé. Les CIFA communiquent et dirigent les actions aux commandants au sol et aux aéronefs afin de localiser les menaces et les cibles.

« CAE fournit ses capacités d'entraînement de pointe et ses ressources pour répondre à un besoin immédiat d'entraînement critique sur les programmes Joint Terminal Control Training and Rehearsal System et Joint Theater Air-Ground Simulation System », a déclaré Lenny Genna, vice-président et directeur général - Systèmes, CAE USA. « Les CIFA se trouvent aux premières lignes dans des situations extrêmement dangereuses et les systèmes d'entraînement que nous fournissons leur permettront d'être préparés pour la mission. »

Le JTC TRS sera conçu par CAE USA à Arlington, au Texas, et livré à 26 sites d'entraînement désignés par la Air Force dans le monde. CAE USA prendra en charge l'installation et l'entretien continu des systèmes de simulation requis pour l'entraînement sur les contrôleurs interarmées de la finale de l'attaque.

Le contrat du JTC TRS a initialement été attribué à la division d'entraînement militaire de L3Harris. Récemment, CAE a acquis la division d'entraînement militaire de L3Harris, lequel est désormais intégré à CAE USA au sein du secteur Défense et sécurité de CAE.

« Ce programme est un parfait exemple de la façon dont l'acquisition du secteur d'entraînement militaire de L3Harris élargit nos offres principales pour les opérations multidomaines et nous donne accès à de nouveaux clients et programmes », a déclaré Dan Gelston, président de groupe - Défense et sécurité, CAE.