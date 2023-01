CAE : Marilyn Pearson intronisée au Temple de la renommée des femmes dans les technologies aéronautiques émergentes et CAE reconnue comme l'une des meilleures entreprises pour les femmes

Marilyn Pearson a occupé de nombreux postes au cours de sa carrière de quatre décennies, notamment en tant que pilote d'entreprise et pilote commercial, inspectrice de la sécurité aérienne de la FAA et responsable de la réglementation mondiale de CAE dans son rôle actuel. Fervente partisane de l'inclusion dans le domaine de l'aviation, elle s'est portée volontaire pendant plus de 15 ans auprès du New England Air Museum pour soutenir « Women Take Flight », qui célèbre les contributions des femmes dans l'industrie aéronautique. À CAE, elle relève des défis réglementaires révolutionnaires en matière de formation et d'octroi de licences aux pilotes, aux aéronefs et aux dispositifs de formation sur le marché émergent des eVTOL.

A propos de CAE

A CAE nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire.

En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle.

Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022