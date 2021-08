CAE : Remarks

CAE'S 2021 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS Mr. Marc Parent, President and Chief Executive Officer Ms. Sonya Branco, Executive Vice President, Finance, and Chief Financial Officer Wednesday, August 11, 2021 Montreal BILINGUAL VERSION 1

Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à l'assemblée générale annuelle de CAE. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire l'exercice 2021. Qui aurait pu prévoir la chute vertigineuse de 90 % du trafic aérien mondial et la fermeture des frontières dans le monde entier? Notre secteur de l'aviation civile, notre plus grande division, a été frappé de plein fouet et les effets de la pandémie ont également touché nos marchés de la défense et des soins de santé. CAE confronted challenges at all levels and, a year-and-half after the start of the COVID pandemic, we are stronger. We demonstrated courage and resiliency, we successfully seized on opportunities and adapted our strategy and focus, fundamentally strengthening the Company for the future. As you saw in the video, we persevered as one team, as One CAE. Nous avons transformé l'adversité en un avantage stratégique majeur. Nous avons pris des mesures extraordinaires pour protéger CAE, nos employés et nos clients, et je n'ai jamais été aussi fier de la façon dont notre entreprise s'est comportée dans ce contexte difficile. En pleine situation de crise, nous avons pris des mesures audacieuses, avant-gardistes et proactives pour consolider nos marchés principaux et nous étendre aux marchés adjacents. Nous avons mis à profit les marchés de capitaux et levé des fonds propres pour la première fois en 18 ans afin de renforcer notre position sur nos marchés clés de l'aviation civile et de la défense. Nous avons acquis quatre entreprises dans nos marchés principaux et adjacents dans le secteur civil et, avec l'acquisition de la division Formation militaire de L3Harris Technologies, la plus importante acquisition jamais réalisée par CAE, nous avons accru significativement notre présence aux États-Unis, le plus grand marché de la défense au monde. Nous avons lancé de nouveaux produits et nous nous sommes développés dans de nouveaux secteurs de croissance, tout en lançant de 2

nombreuses initiatives visant à renforcer l'excellence opérationnelle et à réduire notre structure de coûts. Je suis exceptionnellement fier de la manière dont nos employés ont su répondre à l'échelle mondiale. Face aux confinements, aux frontières fermées et de nombreux autres défis complexes, nos employés ont fait preuve d'initiative, en trouvant des moyens d'assurer la continuité des opérations les plus critiques de nos clients et en veillant à ce que nous continuions à mériter le privilège d'être leur partenaire de choix. Nombre d'entre eux ont traversé de longues périodes de quarantaine, loin de leurs proches, pour se rendre sur les sites de nos clients et participer à l'installation et à la maintenance des simulateurs ainsi qu'à la formation, un service essentiel au maintien du trafic aérien dans le monde. L'année écoulée a été l'occasion pour nous de nous unir et de répondre aux appels à l'action dans nos communautés. Nous avons été guidés tout au long du processus par notre vocation de garantir la sécurité, qui est au cœur de tout ce que nous faisons. Au tout début de la crise, nos employés se sont mis au travail pour tenter de résoudre l'un des problèmes les plus graves du moment : une pénurie aiguë de respirateurs. En moins d'un an, nous avons développé, certifié et livré des milliers de respirateurs au gouvernement du Canada, jouant ainsi un rôle pour aider à sauver des vies et à soutenir l'autosuffisance du Canada. La capacité d'innovation de CAE ne s'est pas arrêtée là; nous avons su réaffecter nos connaissances, notre expertise et nos actifs de fabrication avancée. Tout en continuant à nous réinventer, nous avons lancé plusieurs autres initiatives pour aider à la lutte contre la COVID-19. 3

Nous avons élaboré et offert du matériel de formation en ligne gratuit afin de préparer le personnel de santé à lutter contre la pandémie. Et pour contribuer de manière proactive aux campagnes de vaccination, en utilisant l'intelligence artificielle ainsi que nos capacités de haute technologie, nous avons développé une nouvelle plateforme de formation à l'injection. Nous avons également pris l'initiative de créer le Regroupement des entreprises pour la vaccination afin de réduire la pression sur le système de santé et de contribuer à remettre l'économie sur les rails. J'ai personnellement parlé à des PDG, et mis sur pied une équipe chargée de rassembler les grandes entreprises pour qu'elles travaillent en collaboration avec le gouvernement du Québec afin de créer 23 centres de vaccination. Le 26 avril, nous avons ouvert, à nos frais, le Centre de vaccination CAE Montréal, le premier de ces centres uniques en leur genre, aux employés de CAE, aux entreprises partenaires, à leurs familles et à la communauté locale. Je suis fier de dire que, seulement au centre de vaccination de CAE, nous avons administré près de 33 000 vaccins depuis son ouverture. (Fiscal 2021) From a business perspective, given the magnitude of COVID-19 impacts, I am especially pleased with what we delivered in fiscal 2021. Even in the face of the worst crisis our industry has ever faced, CAE demonstrated its resiliency by returning to quarterly profitability and positive free cash flow after only one quarter when the brunt of the pandemic hit us. Let's have a look at what we accomplished in our different segments. 4

(Civil aviation) In Civil - the largest of our three business units - training centre utilization plunged from 70% levels before the pandemic to an unheard of 20%. While still below pre-pandemic levels, it stabilized around 50% through most of the year. Despite these setbacks, our employees found innovative ways to serve our customers and we remained the training partner of choice for airlines, business jet operators and pilots worldwide, signing multiple long-term training services agreements and signing up a series of new low-cost airlines. We consolidated Civil training and simulation products capacity with the acquisitions of Flight Simulation Company and TRU Simulation + Training Canada and signed contracts with numerous airlines. With the acquisition of Merlot Aero Limited and RB Group, we accelerated our expansion into software-enabled services. We also launched Airside, a new digital platform and online community for pilots. More than 100,000 users in approximately 200 countries accessed the platform which allows pilots to sharpen their skills, remain connected to the industry, and emerge better prepared to pursue their dreams of flying. And to help make the profession more accessible to aspiring pilots we also spearheaded new financing collaborations with financial institutions worldwide to create a financing ecosystem for new cadets. These funding initiatives will ensure that we can meet the strong demand for pilots as the industry recovers. 5