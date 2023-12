CAE Inc. est une entreprise technologique canadienne. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Aviation civile, Défense et sécurité, et Santé. Le secteur de la formation pour l'aviation civile fournit des solutions de formation complètes pour le personnel navigant, le personnel de cabine, le personnel de maintenance et le personnel au sol de l'aviation commerciale, de l'aviation d'affaires et des hélicoptères, une gamme complète de dispositifs de formation au vol, des services de formation ab initio des pilotes et de recherche d'équipages, ainsi que des solutions numériques de bout en bout pour la gestion des équipages et des opérations de formation, et des logiciels d'optimisation. Le secteur Défense et sécurité fournit des solutions de formation et de simulation indépendantes de la plate-forme, préparant les forces de défense et de sécurité mondiales à la mission qui les attend. Le secteur Santé fournit aux étudiants en santé et aux professionnels de la santé des solutions intégrées d'éducation et de formation physiques, numériques et virtuelles, y compris des simulations d'intervention et d'imagerie, des programmes d'études, de l'apprentissage numérique et en réalité mixte, des solutions de débriefing audiovisuel et autres.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense