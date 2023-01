CAE : Santé présentera un écosystème de formation axé sur le client au salon IMSH 2023

Du 21 au 25 janvier, dans le cadre de son engagement soutenu à améliorer les résultats médicaux et à créer une société plus sécuritaire, CAE Santé se joindra aux professionnels de la santé du monde entier au salon International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) 2023 à Orlando, en Floride.

« L'avenir de la simulation en soins de santé commence au salon IMSH », a déclaré Jeff Evans, président de CAE Santé. « Et en tant que chef de file dans ce secteur, nous sommes heureux à l'idée de démontrer comment nos solutions intégrées fondées sur la modélisation physiologique, la prise de décision fondée sur les données, les plateformes numériques connectées et les technologies de simulation avancées soutiennent mieux le parcours d'apprentissage global et préparent mieux les professionnels de la santé pour les moments qui comptent le plus. »

Pendant les trois jours du salon, CAE Santé se trouvera au kiosque 101 pour présenter son écosystème de formation innovateur et intégré comprenant la simulation de patients, la simulation d'échographie, les solutions d'apprentissage numérique et la gestion de centres de simulation pour améliorer les connaissances, accroître l'efficacité, perfectionner les compétences des apprenants et accroître la sécurité des patients.

En explorant le parcours d'apprentissage global, les participants auront la chance d'observer comment les produits de CAE Santé fonctionnent ensemble pour créer un écosystème intégré.

CAE Ares, un mannequin de moyenne fidélité conçu pour répondre à divers niveaux de soins d'urgence de base et avancés, démontrera son lien avec CAE Medicor, une gamme importante d'améliorations de la simulation et d'entraîneurs de compétences cliniques, ainsi qu'avec CAE SimEquip, un éventail de dispositifs médicaux simulés qui reflètent les équipements médicaux et soutiennent les pratiques de réanimation, de ventilation et d'anesthésie.

Pendant la présentation immersive, une formation à l'échographie sera également donnée avec CAE VimedixAR pour les échographies cardiaques, pulmonaires, gynécologiques et obstétricales. Les participants pourront également s'entraîner aux procédures guidées par ultrasons à l'aide de CAE Blue Phantom.

En outre, les participants vivront des expériences cliniques réalistes et personnalisées grâce à CAE Maestro Evolve, une plateforme d'apprentissage virtuel dirigée par un instructeur, et à CAE Embody, une plateforme autodirigée. Ils verront aussi comment élaborer, gérer et partager des scénarios à l'aide de CAE iRIS, une solution Web d'élaboration de scénarios qui aide les formateurs à concevoir facilement des scénarios de formation de haute qualité en collaboration avec leurs pairs.

Ces pratiques de simulation sont liées par CAE LearningSpace, qui offre aux formateurs un portrait complet de leur environnement de formation par simulation, du rendement des apprenants et des résultats de formation.

Au cours de la réunion, CAE Santé présentera également un laboratoire d'apprentissage axé sur la réalité mixte. La séance portera sur l'évaluation du maintien des connaissances à court et à long terme, et une démonstration en direct sera fournie pour une formation pratique.

De plus, le Dr Amar Patel, chef de l'apprentissage à CAE Santé, donnera un cours immersif de quatre heures pour démontrer comment les leçons tirées de la formation aéronautique peuvent s'appliquer aux soins de santé. Au cours de la séance, les participants auront l'occasion de piloter un simulateur de vol tout en apprenant à utiliser les protocoles de sécurité de vol et les listes de contrôle pour améliorer la sécurité des patients.

« Grâce à l'utilisation de la simulation, le secteur de l'aviation a réduit le nombre de décès de passagers d'un décès tous les millions de miles à un décès tous les milliards de miles », a affirmé M. Patel. « La simulation peut entraîner des progrès semblables dans le secteur des soins de santé. Parce que nous faisons partie de CAE, un chef de file largement reconnu dans le domaine de la formation aéronautique, nous pouvons offrir cette occasion unique d'illustrer le lien entre ces deux secteurs et la façon dont les leçons apprises peuvent accroître la sécurité des patients. »

En plus du kiosque immersif et du leadership en formation, CAE Santé verra Melissa Lowther, spécialiste des Ventes - Produits AVS, devenir membre de la Society for Simulation in Healthcare (SSH). Cet honneur est décerné aux membres de la SSH qui ont apporté une contribution exceptionnelle au domaine de la simulation en soins de santé.

Pour obtenir plus de renseignements et des nouvelles exclusives sur CAE au salon IMSH 2023, cliquez ici.