CAE : Sonya Branco de CAE parmi les femmes les plus influentes au Canada en 2020

CAE est fière d'annoncer que Sonya Branco, vice-présidente principale, Finances et chef de la direction financière à CAE, a été nommée au palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada en 2020 dans la ».

La liste des lauréates des prix Top 100 des femmes les plus influentes au Canada en 2020 a été publiée par le Women's Executive Network (WXN) aujourd'hui, et vise à rendre hommage à 106 femmes exceptionnelles provenant des quatre coins du Canada qui encouragent la diversité en milieu de travail et inspirent les leaders de demain. Le prix dans la catégorie Dirigeantes vise à reconnaître les femmes qui jouent un rôle stratégique important au sein de leur organisation, font preuve de beaucoup d'innovation dans leur domaine, affichent un rendement exceptionnel, ont une vision claire, s'engagent envers la diversité en milieu de travail, et contribuent à leur organisation et à la société en général.

« En tant que membre clé au sein de l'équipe de direction de CAE, Sonya est très dynamique et apporte un raisonnement stratégique exceptionnel à l'équipe. Elle dirige avec une approche de collaboration qui lui permet de mobiliser les équipes mondiales dans l'atteinte d'objectifs communs. Avec passion et dévouement, elle a contribué grandement à l'évolution et à la croissance de CAE », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Sonya sert d'exemple à tous les gestionnaires et je suis fier de ses réalisations tant à CAE qu'au sein de sa collectivité. Sa nomination au palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada en 2020 est bien méritée. »

Sonya Branco a été nommée vice-présidente principale, Finances et chef de la direction financière à CAE en 2016. Elle supervise les activités financières de CAE dans plus de 35 pays, ainsi que l'établissement des rapports financiers, la trésorerie, la fiscalité internationale, les fusions et acquisitions, et le financement structuré.

Mme Branco compte plus de 15 ans d'expérience en tant que chef de la direction financière. Au cours de sa carrière, Sonya a été reconnue par ses pairs, plus particulièrement avec un prix Or dans le cadre du concours Les As de la finance en 2016. Elle détient le titre de CPA et est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et d'un MBA de l'Université McGill. Son dévouement s'étend également à l'ensemble de la collectivité où elle appuie des organismes à but non lucratif axés sur l'éducation, les femmes et les enfants. Elle s'implique auprès de la Fondation Marie-Vincent, où elle consacre du temps pour appuyer les activités de collecte de fonds, et elle est membre du conseil des gouverneurs du Collège Dawson.