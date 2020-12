CAE : USA Mission Solutions obtient un contrat de sous-traitance de BAE Systems pour soutenir le centre de simulation de conflits du Corps des Marines des États-Unis

CAE a annoncé aujourd'hui que la filiale en propriété exclusive de CAE USA, CAE USA Mission Solutions Inc. (MSI), a obtenu un contrat de sous-traitance de BAE Systems pour soutenir le développement de prototypes d'un nouveau centre de simulation militaire qui sera construit sur la base du Corps des Marines à Quantico.

BAE Systems est l'un des trois sous-traitants sélectionnés pour une phase de développement de 18 mois de modélisation et de simulation de nuage qui s'appuiera sur un éventail de technologies numériques avancées, notamment l'intelligence artificielle, la théorie des jeux, l'analyse prédictive des données et les environnements synthétiques multi-domaines. L'objectif est de fournir au Corps des Marines un environnement synthétique plus immersif et orienté vers les données, qui sera utilisé pour évaluer et analyser le développement des capacités, les plans opérationnels et les processus de simulation de conflits.

En tant que membre de l'équipe d'experts-conseil de BAE Systems, CAE USA Mission Solutions fournira une expertise en simulation et des services de développement d'environnements synthétiques, y compris la modélisation météorologique, la génération de terrain et la visualisation de données en trois dimensions (3D).

« Le Centre de simulation de conflits du Corps des Marines est un autre exemple de la nouvelle exploitation de la puissance des technologies numériques et des environnements synthétiques par nos services militaires pour la planification, l'analyse, la formation et l'aide à la décision », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA. « Notre expertise en matière de fusion et de visualisation de données est un complément parfait à l'équipe d'experts-conseil dirigée par BAE Systems qui développera une capacité de simulation de confrontation militaire de nouvelle génération pour les Marines ».

L'initiative de simulation de confrontation militaire du Corps des Marines, qui comprend le nouveau centre de simulation de conflits de pointe, est dirigée par la commande de système du Corps des Marines. L'objectif est de créer une capacité d'aide à la décision fondée sur l'analyse qui aide le Corps des Marines dans le développement de concepts et de combats, la conception de forces et l'évaluation de plans opérationnels.

« Nous nous appuyons sur notre expérience en matière de soutien à la division de simulation de confrontation militaire du laboratoire de combat du Corps des Marines et nous nous associons à des experts en technologie numérique tels que CAE pour produire un prototype avancé afin d'aider à préparer une force efficace, précise et cohérente capable de mener des guerres futures dans de multiples domaines », a déclaré Peder Jungck, vice-président et directeur général de la division BAE Systems Intelligence Solutions.