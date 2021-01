CAE : USA remporte un contrat octroyé par la U.S. Navy pour continuer à fournir des services d'entraînement des membres d'équipages T-44C

CAE a annoncé aujourd'hui que CAE USA a remporté un contrat octroyé par la United States Navy pour continuer à fournir des services complets d'entraînement des équipages T-44C Pegasus à la base aéronavale Corpus Christi au Texas.

Le contrat, qui a pris la forme d'une année de base et des années additionnelles en option jusqu'à la mi-2027, est évalué à plus de 70 millions $ US. CAE USA fournit au chef de la formation aéronavale (CNATRA) des services d'entraînement des équipages T-44C en vertu d'un programme d'entraînement appartenant à l'entreprise et exploité par celle-ci. Le T-44C est la variante de l'avion King Air de la U.S. Navy utilisé pour l'entraînement évolué et intermédiaire sur appareils multimoteurs.

« Nous avons commencé à fournir l'entraînement des équipages T-44C à la U.S. Navy en 2013 et nous sommes honorés qu'elle ait sélectionné CAE USA pour continuer à fournir des services essentiels d'entraînement sur appareils multimoteurs au CNATRA », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA.

CAE USA fournit des instructeurs qualifiés qui assurent l'ensemble de la formation requise en classe et sur simulateur sur T-44C à la base aéronavale Corpus Christi. CAE possède, exploite et assure la maintenance d'une série de dispositifs d'entraînement T-44C qui sont largement utilisés dans le cadre du programme d'entraînement T-44C. CAE propose également de nouveaux dispositifs d'entraînement en réalité virtuelle qui fonctionnent avec Microsoft HoloLens et qui serviront pour la familiarisation à l'appareil T-44C et les tâches d'entraînement aux procédures. Cela permettra d'augmenter le nombre d'étudiants en libérant les dispositifs d'entraînement et les appareils T-44C pour la formation plus avancée. Au total, plus de 400 étudiants de la U.S. Navy, du Corps des Marines et internationaux s'entraînent chaque année sur le T-44C à la base aéronavale Corpus Christi.

« Le programme d'entraînement des équipages T-44C de la U.S Navy est un excellent exemple de la façon dont CAE s'associe avec ses clients militaires pour proposer des innovations numériques comme des technologies de réalité virtuelle qui permettent de contribuer à un entraînement plus économique et plus efficace », a déclaré Dan Gelston, président de groupe, Défense et sécurité, CAE.

Le programme d'entraînement des équipages T-44C relève du CNATRA, qui supervise le Naval Air Training Command et l'entraînement de l'ensemble des aviateurs navals et des élèves-officiers navals.