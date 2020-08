CAE : ajoute des cours en ligne avec instructeur aux plateformes d'avions d'affaires pour la formation à la maintenance

CAE a annoncé aujourd'hui l'expansion de son programme de formation à la maintenance en ligne avec instructeur, maintenant offert pour les modèles d'avions Bombardier, Dassault et Gulfstream et pour certains programmes d'hélicoptère. Les cours offrent un enseignement en temps réel dans une salle de classe virtuelle où les stagiaires peuvent interagir avec un instructeur et avec leurs pairs.

« Nous sommes ravis d'offrir davantage de salles de classe virtuelles pour soutenir les exploitants d'avions d'affaires au moment où ils en ont le plus besoin. Les techniciens en maintenance sont désormais en mesure de tirer profit d'une formation en ligne avec instructeur de grande qualité, ce qui leur permet de rester en bonne santé et de poursuivre leurs opérations en toute sécurité », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. « Tout au long de la pandémie, nous nous sommes efforcés de trouver de nouveaux moyens d'offrir des formations essentielles, et cette approche avant-gardiste est un exemple parfait de la façon dont nous soutenons nos clients en ces temps sans précédent ».

Instaurés pour les plateformes d'hélicoptères en 2016, CAE propose désormais des cours de formation à la maintenance en ligne avec instructeur à plus de 15 exploitants et 200 personnes. Les techniciens en maintenance peuvent étudier n'importe quand, et ce, de n'importe où avec une connexion Internet.

« Les horaires flexibles et les solutions de formation en ligne sont idéaux et bénéfiques pour nos techniciens en maintenance, surtout au moment où nous en avons le plus besoin », a déclaré Brad Meineke, chef de service, Ingénierie, P.T. Hevilift Aviation Indonesia. « Les cours virtuels complets donnés par des instructeurs de CAE offrent le programme le plus récent en assurant la sécurité de nos techniciens en maintenance. »

« Les cours en ligne de CAE ont permis à CHC de maintenir la conformité à nos exigences en matière de réglementation et de programmation pour la formation à la maintenance malgré les restrictions de voyage en ces temps sans précédent », a déclaré Fiona Lowndes, chef de la formation en ingénierie mondiale, CHC Helicopter. « Ce programme de formation en ligne avec instructeur permet à des personnes de tout le pays de participer à la même session. Il permet d'engager l'équipe et est particulièrement bénéfique pour l'équipe de CHC, compte tenu de la taille de l'Australie et de nos bases d'opérations éloignées. »

Les cours en ligne de CAE donnés par des instructeurs sont conçus pour offrir une flexibilité maximale pour la formation à la maintenance et les démonstrations interactives, et pour assurer la conformité des didacticiels à toutes les directives relatives à la réglementation et à la programmation. La plateforme Webex offre aux techniciens en maintenance une occasion unique d'organiser leur processus d'apprentissage en fonction de leurs besoins et du nouveau contenu y est régulièrement ajouté.