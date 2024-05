Le chef de file mondial de la formation aéronautique, CAE, a confirmé aujourd'hui à EBACE 2024 (European Business Aviation Convention and Exhibition) que son nouveau centre de formation de Vienne accueillera neuf simulateurs de vol (FFS), y compris les appareils Embraer Phenom et Bombardier Challenger 3500, nouvellement annoncés. Ces appareils viennent s'ajouter aux Bombardier Global 6000 Vision et 7500 annoncés l'an dernier. CAE offrira également une formation à la maintenance à Vienne, en Autriche. L'ouverture du nouveau centre est prévue pour le deuxième trimestre de 2025.

Selon le rapport Prévisions des talents en aviation 2023 de CAE, plus de 8 000 pilotes de l'avion d'affaires et 10 000 techniciens de maintenance d'aéronefs d'affaires devront être recrutés et formés en Europe d'ici 2032. La croissance européenne de CAE vise à répondre à la demande accrue de professionnels de l'aviation hautement qualifiés en Europe.

Le nouveau centre de formation d'Europe centrale à Vienne augmentera la capacité et complétera la formation des pilotes et des techniciens de maintenance dispensée à CAE Burgess Hill, et répond à l'objectif de CAE de construire des installations plus proches des clients afin de rendre la formation plus accessible et plus efficace. Comme tous les centres de formation CAE dans le monde, CAE Vienne offrira toutes les phases de formation en classe et sur simulateur aux pilotes établis pour qu'ils obtiennent leur qualification de type et compléter leur formation périodique pour les différentes autorités.

« Nous prévoyons ajouter un FFS de Challenger 3500 et de Phenom à Vienne pour répondre à la forte demande en Europe pour des pilotes qualifiés sur ces appareils », a déclaré Alexandre Prévost, président de division, Aviation d'affaires de CAE. « Nous constatons un grand intérêt pour la formation sur les Bombardier Global 6000 Vision et 7500, et le simulateur de vol Global 7500 sera le premier en Europe à donner accès à la formation pour cet avion de pointe », a-t-il ajouté.

La formation complète des techniciens de maintenance de CAE est offerte sur les aéronefs des fabricants d'équipement d'origine, notamment Bombardier, Dassault, Embraer, Gulfstream et bien d'autres.

Le simulateur Phenom destiné au centre de Vienne fait partie d'un projet commun de CAE et d'Embraer, appelée Embraer CAE Training Services, qui comprend sept FFS de Phenom, dont le dernier est entré en service à CAE Burgess Hill en mars.

CAE prévoit une croissance de 18 % de la flotte mondiale d'aviation d'affaires entre 2023 et 2032, avec jusqu'à 26 000 aéronefs d'affaires en service et la nécessité de recruter plus de 100 000 nouveaux professionnels de l'aviation d'affaires. Avec les départs à la retraite et l'attrition, associés à la croissance de l'industrie, le besoin de former efficacement et rapidement les professionnels de l'aviation d'affaires est réel.

CAE a répondu à la demande prévue en élargissant rapidement sa présence dans le domaine de la formation à l'échelle mondiale. Rien qu'au cours des 13 derniers mois, pour la formation de l'aviation d'affaires, la société a inauguré son premier centre de formation sur la côte ouest de l'Amérique du Nord à Las Vegas (Nevada), ouvert un nouveau centre de formation à Savannah (Géorgie) et entamé les travaux du nouveau centre de formation de Vienne.

« Nous avons également investi dans le développement de solutions innovantes pour rendre la formation plus efficace tout en en améliorant la sécurité », a déclaré M. Prévost. « Par exemple, CAE RiseMC utilise les informations basées sur les métriques (MBI) et les données de télémétrie pour mieux informer les instructeurs pendant le processus de notation afin qu'ils puissent se concentrer sur les compétences non techniques d'un pilote pour mieux évaluer son rendement global, et détecter de façon proactive, et ultimement traiter, les tendances émergentes en matière de sécurité dans l'industrie. Les instructeurs peuvent utiliser les données lors de leur compte rendu et montrer aux étudiants comment ils ont effectué une manœuvre particulière. »

CAE s'efforce en permanence d'améliorer l'efficacité de ses centres de formation. « L'objectif n'est pas seulement d'offrir une meilleure expérience à nos clients, mais aussi de former davantage de professionnels tout en maintenant ou en améliorant les normes du secteur et les nôtres. Nous avons déployé des outils d'apprentissage en ligne, amélioré les horaires et les programmes, mis en œuvre des processus d'inscription et d'enregistrement plus rapides et déployé CAE Connect, un portail tout-en-un pour les exploitants de l'aviation d'affaires afin de gérer la formation de leurs équipages en un seul endroit », a déclaré M. Prévost.

*Toutes les prévisions sont basées sur le rapport Prévisions des talents dans le secteur de l'aviation 2023 de CAE.