CAE : élargit ses services de soutien technique des aéronefs dans la région de l'Asie-Pacifique

En tant que chef de file mondial dans la prestation de services de soutien technique pour le secteur de l'aviation, l'équipe Services de soutien technique des aéronefs de CAE se spécialise dans un éventail de solutions de soutien des aéronefs. Nous fournissons le savoir-faire et les services requis pour couvrir tous les aspects de vos besoins. Nos services de soutien technique des aéronefs incluent l'organisation CAMO approuvée par l'EASA, le service d'inspection EASA Part 21 Design et Powerplant Borescope pris en charge par un bassin mondial de consultants, l'examen et la gestion des dossiers techniques, l'examen des réparations de la structure de l'aéronef et des matériaux composites, le soutien et la gestion des moteurs, les services de soutien des hélicoptères, et l'approvisionnement en matériel et le soutien logistique. Notre approche consistant à assigner une seule personne-ressource par projet simplifie les communications avec nos clients.

À PROPOS DE CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.Follow us on Twitter: @CAE_Inc

Suivez-nous sur Twitter: @CAE_Inc

Facebook: www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn: www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.