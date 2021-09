CAE : et Air Canada signent un accord exclusif portant sur la formation à la maintenance

Air Canada est la plus importante compagnie aérienne intérieure et internationale au Canada. Le transporteur national du Canada est l'une des 20 plus grandes compagnies aériennes au monde et a servi plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est l'un des membres fondateurs de Star Alliance, le plus vaste réseau de transport aérien au monde. Air Canada est le seul transporteur international en réseau en Amérique du Nord à recevoir une cote de quatre étoiles, selon le cabinet de recherche indépendant britannique Skytrax, qui a également nommé Air Canada la meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord en 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web aircanada.com/media , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

